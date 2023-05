O Partido Socialista (PS) e o Partido Social-Democrata (PSD) obteriam ambos cerca de 21% dos votos, se houvesse eleições legislaativas neste momento, segundo uma sondagem da Intercampus que foi feita já depois de António Costa ter recusado o pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba. O Chega aparece como terceira força política, embora caia um ponto para 12%, mas o indicador que mais está a subir é o número de indecisos.

Os dados estão numa sondagem feita para o Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios. A percentagem de indecisos teve um aumento expressivo neste barómetro: passaram a ser 17,4% das pessoas que responderam, contra 10,4% no mês passado.

A aproximação entre o PS e o PSD tem sido regra nas sondagens feitas pela Intercampus, desde o verão passado. Neste estudo, que se baseia em opiniões recolhidas entre 4 e 5 de maio, os dois partidos aparecem com um empate técnico e, como terceira força política, o Chega baixa mais de um ponto percentual, para 12,1%.

Incluindo-se os votos no Chega, porém, confirma-se que as intenções de voto da direita – PSD, Chega, IL e CDS – atingem 41,6% e superam os 36,5% dos partidos da esquerda (PS, BE, CDU, Livre e PAN). Destes, só o Bloco de Esquerda e o Livre é que têm subidas (ligeiras), já que os outros perdem terreno.