Emoção não faltava. Havia lágrimas de adeptos mais velhos nas bancadas, multiplicavam-se aqueles abraços apertados que no dia seguinte se percebe que deixaram mossa no banco. No último minuto da final da Liga Europeia, já com a vitória do FC Porto confirmada por um último (grande) golo de Xavi Barroso que fez o 5-1, o Pavilhão José Natário, em Viana do Castelo, já estava transformado num palco de festa para o quebrar de um dos maiores jejuns nas modalidades do clube. Pinto da Costa, que viveria um dia que há muito perseguia, mantinha a serenidade na tribuna. A sorrir, a acenar, sem tantos saltos e euforia como aquilo que o rodeava. No entanto, também para ele foi um triunfo especial festejar esta conquista europeia 33 anos depois. E aquele longo abraço quando Eurico Pinto subiu até ao local onde estava soltou toda a alegria pelo momento.

“É uma grande alegria, há 33 anos que não vencíamos esta prova. Estivemos muitas vezes perto mas hoje finalmente conseguimos. É fruto do trabalho fantástico que temos feito, tanto a nível de jogadores, equipa técnica e dirigentes como Eurico Pinto, que é incansável e digno do seu pai Ilídio Pinto. Estou muito feliz pelo FC Porto e por eles [jogadores], que mereciam esta alegria. Faltou apenas incluir a nossa claque, que foi a muitos jogos importantíssimos e hoje deu mais uma vez um apoio fantástico. Todos ajudam neste crescimento e tenho a certeza de que não vai parar, é uma secção que merece as vitórias que alcance”, destacou Pinto da Costa após a conquista do título, mostrando também toda a sua alegria por ver nas bancadas o antigo jogador e capitão Reinaldo Ventura e também o histórico dirigente Eurico Pinto.

“É uma alegria muito grande esta secção. Tem sido fantástica a vencer títulos, com grande dedicação. Mostrou hoje aqui o seu grande valor. Há dois nomes que eu quero distinguir, obviamente o de Eurico Pinto e o seu treinador [Ricardo Ares] que fez um trabalho excelente. Acreditava que era possível, sabia bem o potencial que têm. Comecei como dirigente, em 1962, desta modalidade. É para mim sempre um prazer quando qualquer equipa vence título, mas o hóquei tem um significado especial. A equipa está de parabéns, merece um grande abraço. Foi um grande jogo”, tinha destacado antes o presidente portista.

“É um sonho tornado realidade. Uma das coisas que me fez vir para Portugal foi ganhar a Champions com um clube grande e conseguir isso é o máximo, estou muito feliz. Sofremos na primeira parte, o Valongo atacou bem mas gerimos o resultado e nem sempre foi a exibição que queríamos mas fizemos o que era preciso para ganhar. Esta é uma vitória moral, um caminho a seguir. Vamos lutar por todas as competições e claro que queremos agora ganhar o Campeonato”, destacou à Eleven Sports o técnico Ricardo Ares.

“É muito especial porque era algo que eu procurava há muitos, muitos anos. Jogadores, staff, público toda a gente portista, queríamos este título há muito tempo. Vou embora da melhor maneira, na história do clube, com mais um título importante”, salientou o capitão Reinaldo Garcia, argentino que será uma das saídas na próxima temporada, ao Porto Canal. “É muito especial termos ganho porque passámos muitas dificuldades este ano. Os portistas sabem mas nós nunca vamos abaixo. Nestes jogos demonstrámos isso. Dedico este à minha avó, que morreu há duas semanas; à minha família, que está cá, e aos portistas, que foram maravilhosos. Por isso visto de azul e branco”, recordou Xavi Barroso. “É o dia mais feliz da minha vida aqui no FC Porto. Era um título que fugia há tantos anos ao FC Porto e que já merecíamos ter ganho. É o culminar de muitos anos de trabalho. Agora vamos desfrutar”, destacou Gonçalo Alves ao Porto Canal, já antes de dizer à Eleven que era uma conquista que sempre lhe tinham pedido desde que estava no clube.