Um homem matou oito pessoas e feriu pelo menos mais sete – três das quais em estado grave – num tiroteio num centro comercial nos subúrbios de Dallas, na tarde de sábado. Entre as vítimas estarão crianças, segundo a imprensa norte-americana. O suspeito acabou por ser abatido por um agente da polícia que estava a passar ali perto, para outra emergência, e dirigiu-se para o local depois de ter ouvido os primeiros tiros.

Foram colocados vídeos nas redes sociais, filmados por câmaras instaladas em automóveis, que mostravam um homem a sair de um carro e, imediatamente, a começar a disparar contra as pessoas que caminhavam no passeio, perto de um centro comercial em Allen, Texas. Terão sido disparados dezenas de tiros só nos curtos segundos registados nesses vídeos, filmagens feitas por automobilistas que rapidamente fugiram do local.

As imagens mostram um homem corpulento, vestido todo de preto e armado com pelo menos uma arma automática.

“O agente enfrentou o suspeito e neutralizou a ameaça, chamando depois as equipas de emergência”, explicou a polícia local num comunicado. Jonathan Boyd, chefe dos bombeiros de Allen, acrescentou que os paramédicos levaram os feridos para os hospitais da zona mas dois dos feridos transportados não resistiram aos ferimentos, porém. Na noite de sábado havia três pessoas hospitalizadas que estavam em estado considerado grave.

Segundo a imprensa norte-americana, o Presidente Joe Biden foi informado do incidente, com a sua administração a disponibilizar apoio às estruturas locais. O governador do Texas, Greg Abbott, considerou esta uma “tragédia indescritível” – um responsável que na sua governação tem aprovado várias leis que facilitaram o acesso a armas de fogo.