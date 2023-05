Não foi onde queriam, a quase 900 quilómetros de distância. Não foi quando queriam, depois de um match point não concretizado. Não foi como queriam, com um empate ao invés de uma vitória. Mas aconteceu: o Nápoles conquistou a Serie A em Udine, ao empatar com a Udinese, e sagrou-se campeão italiano 33 anos depois da última vez.

A festa trouxe fumos azuis e brancos, muitas tatuagens e bandeiras com o rosto de Diego Armando Maradona e o entusiasmo natural de quem esperou mais de três décadas para celebrar o terceiro título da história de um clube. Mas também trouxe uma vítima mortal e vários feridos, um sem fim de desacatos e a obrigatoriedade de a equipa de Luciano Spalletti aterrar num aeroporto militar e não no natural aeroporto civil. Nada que, ainda assim, tenha surpreendido uma cidade que se preparou para este dia ao longo de semanas, meses e anos.

Este domingo, finalmente em casa e contra a Fiorentina, o Nápoles podia festejar o feito com a larga maioria dos adeptos. O Stadio Diego Armando Maradona vestiu-se de azul e branco, honrou a memória do argentino e repetiu o número 3 em bandeiras, cartazes e tarjas, com a equipa de Florença a realizar a expectável guarda de honra ao adversário antes do apito inicial.

“Ver os adeptos a sorrir, tão felizes, é a maior emoção que poderia sentir. Tínhamos o peso de uma cidade inteira nas nossas costas. Muitas pessoas conseguem superar as dificuldades que enfrentam nas suas vidas ao viverem este momento. Estas pessoas merecem toda a felicidade. Agora estou mais descansado, porque tive a oportunidade de lhes dar essa alegria. Os adeptos viram excelentes treinadores passar por aqui. Viram Diego Armando Maradona jogar. E, se calhar, a proteção dele também foi sentida neste sucesso”, disse Luciano Spalletti no dia do jogo decisivo, onde garantiu que contra a Fiorentina jogariam aqueles que “aguentaram melhor a festa”.

Neste contexto, de forma clara, Spalletti fazia muitas alterações ao onze inicial: o guarda-redes Meret, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Rrahmani e Lobotka começavam todos no banco, com Gollini, Østigård, Demme, Elmas e Raspadori a assumirem a titularidade. Do outro lado, o ex-Benfica Luka Jovic era a referência ofensiva da Fiorentina de Vincenzo Italiano. Nenhuma das equipas abriu o marcador na primeira parte, com a equipa de Florença a mostrar-se bastante competente e o Nápoles a deixar claro que não estava propriamente concentrado na partida que tinha pela frente.

Lozano lesionou-se nos últimos instantes do primeiro tempo e foi substituído por Kvaratskhelia, com Luciano Spalletti a prolongar a ressurreição do onze habitualmente inicial com as entradas de Zielinski, Lobotka e Venuti ao intervalo. Osimhen falhou uma oportunidade clara logo nos primeiros minutos da segunda parte, ao permitir a defesa de Terracciano na conversão de uma grande penalidade (48′).

25 minutos depois, porém, a ocasião voltou a surgir. Kvaratskhelia foi carregado em falta na grande área da Fiorentina e Osimhen voltou a assumir a responsabilidade do penálti, abrindo o marcador (74′) e tornando-se o jogador africano com mais golos na história da Serie A, 47, ultrapassando uma marca que até aqui era de George Weah.

No fim, o Nápoles venceu a Fiorentina com um golo solitário de Osimhen e ofereceu aos adeptos uma festa que andava a ser preparada há 33 anos, conquistando mais um dia de euforia numa semana que está a ser absolutamente histórica para todos aqueles que torcem pelo clube italiano.