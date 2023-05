A artista visual Adriana Proganó, vencedora do Prémio EDP Novos Artistas 2022, vai inaugurar na sexta-feira, em Lisboa, na galeria 3+1 Arte Contemporânea, uma exposição com a nova série de pinturas “I kissed the snake hello”.

Esta é a primeira exposição individual de Adriana Proganó, após ter sido distinguida no ano passado, por unanimidade, com o prémio da Fundação EDP, no valor de 20 mil euros, e as suas novas obras inspiram-se na relação simbiótica entre seres humanos e natureza, como indica a galeria.

Em “I kissed the snake hello”, segundo a galeria, Proganó apresenta uma nova série de pinturas sobre tela que “falam não tanto da relação entre o humano e a natureza, mas […] da sua união”.

“Os seres humanos respiram o ar das árvores, mas as árvores também respiram o ar dos humanos. Esta relação simbiótica que envolve todos os seres vivos é algo que interessa à artista explorar agora, representando momentos em que esta ligação acontece”, explica um texto descritivo sobre as novas obras.

Pinturas com cores vibrantes com o imaginário da artista de 31 anos, nascida em Lucerna, na Suíça, e que vive e trabalha em Lisboa, estão reunidas nesta mostra que segue a linha habitual dos seus trabalhos, marcados pela abordagem do corpo e o peso das normas sociais, com humor.

Os personagens que habituam as suas pinturas têm normalmente corpos ambíguos que desafiam as noções de género e tomam formas quase místicas, “como se fizessem parte de uma mitologia inventada pela própria artista”.

“A diferença, desta vez, são as intenções destas figuras: se em trabalhos anteriores tinham estado quase sempre ao ataque – destruindo, interrompendo e dando asas aos seus caprichos -, agora têm uma posição protetora, fortalecendo o seu laço com a natureza”, indica o mesmo texto da galeria.

Licenciada em Artes Visuais pela Escola Superior de Arte e Design (ESAD) das Caldas da Rainha, Adriana Proganó estudou pintura na Accademia di Belli arti di Venezia, Itália, e fez uma Pós Graduação em Artes Visuais também na ESAD.

Desde 2018 que tem vindo a participar em exposições individuais e coletivas, nomeadamente “Quem nos salva?”, com curadoria de Ana Cachola, no Museu de Arte Contemporânea de Elvas, e “Tenho de continuar, não posso continuar, vou continuar”, com curadoria de Victor Pinto da Fonseca, no espaço Plataforma Revólver, em Lisboa, ambas em 2022.

No ano passado, o júri do Prémio EDP Novos Artistas salientou “a ousadia (…) e a singularidade da proposta, que, aliando ironia e humor à critica institucional, apresenta um olhar renovado da prática da pintura e do seu prolongamento no campo do objeto“.

O Prémio EDP Novos Artistas 2022, atribuído pela Fundação EDP, tem por objetivo promover a arte contemporânea emergente. “I kissed the snake hello” é inaugurada na sexta-feira, às 18:00, e fica patente até 24 de junho na galeria 3+1 Arte Contemporânea, em Lisboa.