Aconteceu, gerou revolta, tornou-se um dos casos mais falados do fim de semana no desporto, ainda não tem qualquer decisão, começa a ter algumas explicações. A insólita goleada do Mação ao Benavente por 60-0, que valeu o título de campeão distrital de Santarém aos visitados apesar de partirem com uma larga desvantagem no confronto direto com o Vitória de Santarém de 33 golos, continua a dar que falar, desta vez com os outros clubes envolvidos no polémico jogo a apresentarem as suas explicações depois do apoio da Associação de Futebol de Santarém às críticas apresentadas pelo ex-líder que perdeu o primeiro lugar na última ronda.

“O Vitória Clube de Santarém (VCS) entrou em campo, na Nave Municipal, para tentar ganhar o Campeonato Distrital de seniores masculinos de futsal. Pela frente, encontrou um oponente (GD Ribeira Fárrio) que, já sem ambições classificativas, soube honrar os seus pergaminhos e dignificar a prova, lutando pela vitória até final. Porque quem tem nunca pode jogar de outra forma. Em Santarém, dentro de campo, os jovens atletas do Vitória souberam concretizar, com todo o mérito, o resultado de muitos meses de trabalho, inúmeras horas de dedicação, crer, suor e sacrifício pela concretização de um sonho de meninos. Em Mação emergiu a outra face do desporto. De um lado, uma equipa composta apenas por um guarda-redes e dois atletas de campo, que, após cada golo sofrido, se apressavam até ao círculo central para reatar o jogo. Do outro, uma equipa a apresentar-se sempre com cinco elementos, ávida de colocar a bola sucessivamente dentro da baliza adversária. Um resultado de 60-0″, começou por apontar o Vitória de Santarém em comunicado.

“Um ato premeditado e concertado, anunciado na primeira pessoa pelo treinador do Benavente Futsal Clube há uma semana, e denunciado antecipadamente, de um modo formal, pelo VCS junto da Associação de Futebol de Santarém (AFS). ‘No sábado é que eu me vou rir. O Campeonato de Seniores já foi’, anunciou-se. Pobre do trio de atletas e dos encarregados de educação que, à mercê do ódio, da rivalidade tóxica, da inveja, da mesquinhez, tiveram de compactuar com este figurino, expostos a uma vergonha nacional. Pobres dos que, nestas condições, festejam com toda a efusividade e orgulho. Pobre de uma sociedade que confia nestes formadores os homens e mulheres de amanhã. Pobre de quem tiver a ingrata tarefa de colocar a taça nas mãos do novo campeão. Que possa ser reposta a verdade desportiva. Que possa prevalecer a ética desportiva que todos apregoamos”, acrescentou ainda a missiva do clube, que ganhou ao GRUDER por 7-5.

“O dia 6 de maio é um dia muito triste para o futsal distrital e para o desporto regional. A Direção da Associação de Futebol de Santarém sente-se envergonhada pelo que se passou na 1.ª Divisão Distrital de futsal, em seniores masculinos. Nos quase 100 anos de história da AFS não há memória de um episódio tão grave. Esta Direção está a recolher toda a informação para remeter o assunto para os órgãos disciplinares competentes, mas não podemos permitir que o caso passe em claro. Exigimos responsabilidade aos agentes envolvidos. Não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas três atletas, sendo dois da formação e com o comportamento tão passivo, como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão. Não admitimos nem aceitamos que dirigentes e treinador tenham exposto jovens atletas, a tão grande humilhação. Isto não é desporto!”, defendeu a Associação de Santarém em comunicado.

“Não é para isto que dezenas de atletas treinam, que pais acompanham os filhos, que dirigentes fazem muitos esforços para garantir atividades, que autarquias apoiam e empresas investem nos nossos clubes. Ironia do destino, este triste acontecimento surge no mesmo dia em que se disputou a fase final do Tejo Futsal Cup, um espaço competitivo de seleções regionais de Sub-12 e Sub-14, que assume um carácter de valorização do futsal, com ética e fair play, que a Associação organizou. Infelizmente este campeonato está manchado e os danos são irreparáveis. Esta Direção não se conforma e queremos que se retirem todas as consequências de um caso que nega os valores do desporto”, completou a mesma missiva.

Esta segunda-feira, o Benavente explicou também o que se passou não só no jogo mas também durante a semana, falando mesmo de um email que ficou sem resposta e de um pedido à dupla de arbitragem que não teve seguimento. “O Benavente Futsal Clube Associação (BFCA) vem por este meio fazer um esclarecimento à população acerca dos acontecimentos após o resultado do jogo contra o Mação que se realizou no dia 6 de maio. Na terça-feira, 2 de maio, foi comunicado pela AFS a alteração ao horário do jogo. O BFCA neste dia mesmo respondeu que por motivos de falta de jogadores teria dificuldade em comparecer ao mesmo. Ainda na sequência deste tema o BFCA questionou a AFS quais as implicações de uma falta de comparência, a AFS respondeu apresentando os vários valores de multas que constam no artigo 49. No dia 5 de maio pelas 11h o BFCA enviou um email para a AFS comunicando que tinha apenas três jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de maio. O BFCA nunca obteve resposta a este email“, começa por alegar o clube.

“O BFCA apresentou-se ao jogo com os três jogadores como tinha sido comunicado à AFS, sendo que no decorrer do jogo o treinador dirigiu-se à equipa de arbitragem solicitando que a outra equipa jogasse apenas com três jogadores. Tal facto foi negado pela equipa de arbitragem alegando que não tinham poder para o fazer ficando essa decisão ao critério da equipa adversária. Fomos informados pela AFS que irá decorrer um inquérito acerca do resultado do jogo. Logo, durante este processo o BFCA não deverá prestar mais esclarecimentos acerca do facto da falta de jogadores do plantel e aos motivos da sua ausência. Muito obrigado aos três atletas que compareceram ao jogo e que passaram por esta difícil situação que foi presenciada no pavilhão pelo vice-presidente da AFS, o senhor Jorge Heleno, que assistiu a parte do jogo e que deixou que este decorresse normalmente. Resta pedir desculpa à população de Benavente pelo facto do bom nome desta terra estar a ser associado a toda esta situação”, acrescentou o Benavente.

Já antes o treinador do Mação tinha passado ao lado de todos estes problemas que fizeram com que a equipa do Benavente se tivesse de apresentar apenas com três elementos em campo. “Na terça-feira o jogo foi mudado para as 20h. Depois disso, o que me foi dado a entender em chamadas com a AF Santarém foi que o Benavente tentou avisar a Associação que não ia ter jogadores suficientes ou fazer falta de comparência ou arranjar maneira de ir a jogo sem pagar multa. Sendo a última jornada, a multa seria maior. Até aqui, o que entendi foi que o Benavente veio assim por não ter jogadores efetivamente. Veio para não pagar a multa de falta de comparência. Não temos nada a ver com aquilo, exceto estarmos a levar com as balas perdidas destas decisões. É fácil tirar a limpo”, destacou ao jornal Record o treinador do Mação, José Ferreira.