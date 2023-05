Numa ação sem precedentes, um grupo de académicos saiu do conselho editorial de uma das maiores revistas científicas do mundo em protesto contra as taxas “gananciosas” para a publicação de artigos de investigação.

Composto por mais de 40 cientistas, incluindo professores da Universidade de Oxford, do King’s College de Londres e da Universidade de Cardiff, todo o conselho da revista Neuroimage, da editora Elsevier, demitiu-se do seu cargo depois de a publicação se recusar a baixar os valores.

Sediada na Holanda, a editora cobrava 3.450 dólares (cerca de 3.122 euros) aos investigadores por artigo. De acordo com o The Guardian, as “enormes margens de lucro” da Elsevier podem mesmo ultrapassar as margens de empresas como a Apple, Google e Amazon.

Considerada a líder global em pesquisa de imagens cerebrais, a editora está a ser criticada por ter uma política “anti-ética” e por ser “muito gananciosa”. Em comunicado, os antigos editores afirmaram ser “errado que as editoras tenham um lucro tão grande, especialmente tendo em conta que não financiaram a ciência original, nem a escrita dos artigos, ou os pagamentos para a sua revisão, e pagam ajudas de custo editoriais mínimas”.

Elsevier continues to prey on the academic community, claiming huge profits while adding little value to science. But we the academic community hold the power and can withdraw our consent to be exploited at any time. That time is now.

— Chris Chambers (@chrisdc77) April 17, 2023