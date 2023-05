O ministro da Administração Interna recordou esta segunda-feira a “boa cooperação e apoio” que tem recebido do Presidente da República, após o chefe de Estado ter comunicado ao país que estará “ainda mais atento” à atuação do Governo.

Esta posição de José Luís Carneiro surgiu na sequência de um conjunto de questões lançadas pelos jornalistas sobre se a época de incêndios poderá vir a ser uma altura de stress para o seu Ministério e se o “aviso” do Presidente da República poderá ter reflexo na sua atuação diária.

“Eu quero aqui sublinhar a boa cooperação e apoio que nos momentos mais críticos [incêndios] pude ter do senhor Presidente da República”, disse.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas em Portalegre, após a cerimónia de compromisso de honra de 212 alunos do 50.º curso de formação de Guardas da GNR. Para o ministro da Administração Interna, o sentido de responsabilidade que tinha quando assumiu funções será igual no futuro, apesar do “aviso” de Marcelo Rebelo de Sousa.

“O sentido de responsabilidade que tínhamos quando assumimos funções será o sentido de responsabilidade que temos no desempenho das nossas funções”, garantiu.

“Quando assumimos funções, sejam de nível governativo, sejam de nível local — eu também já fui autarca — assumimos um compromisso, um compromisso de honra, como hoje, aliás, estes militares estiveram a assumir”, acrescentou.

José Luís Carneiro recordou que, ao assumir funções governativas, comprometeu-se a “dar o melhor”, situação que prometeu que não vai ser alterada no futuro.

“O que nos comprometemos é a dar o melhor de nós, o melhor das nossas capacidades, o melhor da nossa disponibilidade ao interesse público e ao interesse do país e, nesse sentido, continuará como até aqui a ser”, disse.

No discurso que fez em Portalegre, na cerimónia de compromisso de honra dos alunos do curso de formação da GNR, José Luís Carneiro anunciou ainda que já foi selecionado o vencedor do concurso para a elaboração do projeto de execução do novo Centro de Formação e do Comando Territorial de Portalegre da GNR.

O governante recordou que o concurso foi lançado em 24 de junho de 2022, contando com um investimento que ronda os 1,1 milhões de euros.

“Em breve faremos a apresentação do projeto vencedor para que todos conheçam os resultados desta parceria e deste concurso realizado em cooperação com a Ordem dos Arquitetos”, disse.

O novo Centro de Formação e Comando Territorial da GNR em Portalegre conta com um investimento de 25 milhões de euros, estando dimensionado para acolher um efetivo de cerca de 1.200 militares.

O atual Centro de Formação da GNR em Portalegre está instalado no Convento de São Bernardo, ao abrigo de um protocolo de cedência entre os ministérios da Defesa e da Administração Interna.

As novas instalações do centro de formação e do destacamento territorial ocuparão um terreno com 28 hectares, na zona industrial daquela cidade alentejana, assegurando o município de Portalegre a cedência do terreno e a infraestruturação e acessibilidades do espaço.

O investimento da Câmara de Portalegre neste projeto, que implica também a expansão da zona industrial, é de três milhões de euros, comparticipado em 85% por fundos comunitários.

Além de criar as infraestruturas para albergar o Centro de Formação e o Comando Territorial de Portalegre da GNR, o plano de expansão da zona industrial projeta a criação de 16 lotes de terreno para empresas que aí se queiram instalar.