Moscovo acusou esta segunda-feira Kiev de patrocinar o terrorismo e organizar atos terroristas após o chefe dos serviços secretos da Ucrânia, general Kyrylo Budanov, ter afirmado que os ucranianos “continuarão a matar russos em qualquer parte do mundo”.

“Trata-se de uma declaração monstruosa. Esta declaração, o que Budanov disse, é a confirmação direta de que o regime de Kiev não só patrocina atividades terroristas, como organiza diretamente essas atividades”, disse esta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, numa conferência de imprensa.

Questionado domingo por um órgão de comunicação social ocidental sobre o ataque de sábado ao escritor nacionalista russo Zakhar Prilepin, o chefe dos serviços secretos ucranianos foi contundente na resposta.

“Tudo o que vou comentar é que temos matado russos e vamos continuar a matar russos em todo o mundo até à vitória completa da Ucrânia””, afirmou.

As autoridades russas disseram que o suspeito da tentativa de assassínio de Prilepin confessou estar às ordens de Kiev e criticaram o silêncio das organizações internacionais.

Segundo um comunicado do Comité de Investigação, o suspeito do atentado — identificado como Alexander Permyakov, de origem ucraniana — confessou durante o interrogatório que “agiu sob instruções dos serviços especiais ucranianos”.

O carro de Prilepin explodiu na Rússia, ferindo-o e matando o seu motorista, indicou a agência noticiosa estatal russa Tass, citando funcionários dos serviços de emergência e da polícia.

Segundo a agência AP, que se baseia na informação da Tass, o incidente que envolveu o carro de Prilepin — um conhecido escritor nacionalista e fervoroso apoiante daquilo a que o Kremlin chama uma “operação militar especial” na Ucrânia — ocorreu na região de Nizhny Novgorod, cerca de 400 quilómetros a leste de Moscovo.

Esta segunda-feira, as autoridades russas acusaram de terrorismo o suspeito do ataque contra Prilepin, com o Comité de Investigação da Rússia a declarar, num comunicado publicado no seu portal, que Permyakov “foi acusado de crimes nos termos do artigo 205 [ato terrorista] e 222 [tráfico ilegal de armas] do código penal russo”.

Da mesma forma, sublinhou que foi pedida “a sua prisão preventiva como medida cautelar“.

Peskov, nas palavras desta segunda-feira, sublinhou que as declarações de Boudanov revelam uma “característica muito importante do regime de Kiev”.

“Temos serviços especiais que vão fazer tudo o que for necessário à luz destas declarações”, avisou o porta-voz do Kremlin, para quem o Ocidente não pode deixar passar em branco as palavras do chefe dos serviços secretos militares ucranianos.

“Vamos hoje acompanhar de perto a reação das capitais europeias e também de Washington — especialmente Washington —, porque é muito difícil imaginar que tais declarações terroristas de Kiev possam passar sem condenação”, disse Peskov.

Por último, o porta-voz do Kremlin defendeu que as declarações de Boudanov “confirmam mais uma vez que foi correta” a decisão do Presidente russo, Vladimir Putin, de iniciar a operação militar especial na Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.