Quatro anos, uma primeira temporada que chegou ao fim de forma precoce devido à pandemia da Covid-19, quatro finais disputadas sem títulos (duas no playoff do Campeonato, uma na Taça de Portugal e mais uma na Supertaça), o fim precoce de um projeto. Depois dos primeiros rumores há um mês de que a equipa feminina de hóquei em patins ia terminar, algo que ninguém do clube quis comentar em termos oficiais, a confirmação da extinção da secção acabou por surgir por uma das jogadoras e capitã, Sofia Moncóvio, que anunciou numa sentida mensagem publicada na sua página no Instagram o final da ligação ao clube.

#HóqueiFemSCP | ⏹️ FINAL DO JOGO:

Derrota no dérbi por 7-1 e as Leoas estão fora da fase final do Campeonato Nacional. ???? Catarina Barbosa #HóqueiFemSCP pic.twitter.com/W9vYXgRrBL — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) May 6, 2023

“Chegou ao fim. Terminou o meu ciclo e o do hóquei feminino do Sporting Clube de Portugal. De todos os fatores que existem em comum em todos os ciclos, deve destacar-se o crescimento e desenvolvimento, a maturidade e a aceitação no seu fim”, começou por explicar a jogadora de 24 anos que estava no projeto verde e branco desde o seu início depois de ter representado antes o Stuart de Massamá.

“Dentro do meu ciclo, houve crescimento como atleta, como pessoa e como mulher. Desenvolvimento porque tentei absorver todos os ensinamentos que me foram atribuídos, quer seja por treinadores, como por atletas mais experientes com as quais tive o prazer de provar nos quatro anos que orgulhosamente vesti e suei esta camisola, onde dei tudo o que tinha de mim, como sempre o fiz e sempre farei seja no desporto ou na minha vida. Maturidade porque quando o projeto mais precisou de mim eu marquei presença e dei a minha cara quando o mais fácil seria ter virado as costas. Mas como todos os ciclos, existem as fases boas e as fases más, mas a parte da aceitação dos seu fim reside em guardar aquelas memórias que nos fizeram felizes, nas pessoas que cruzaram o nosso caminho e a pessoa que nos tornamos no seu decorrer. Deixo aqui o meu obrigado e a minha despedida. Saudações leoninas”, acrescentou a capitã leonina.

Afastado nos 'quartos' do play-off, o Sporting termina o projecto da equipa sénior feminina após quatro épocas. A modalidade fica a perder, mas a corrida ao título continua. Benfica, Turquel, Académico da Feira e Stuart estão nas meias-finais. #NacionalFemhttps://t.co/locyoWrKGU — HóqueiPT (@HoqueiPT) May 7, 2023

Entre as muitas mensagens de apoio, uma acabou por surgir por Marlene Sousa, uma das melhores atletas nacionais e capitã do Benfica. “Enquanto atleta de hóquei em patins e muitos anos enquanto rival, destaco que no desporto não existem inimigos… Existem adversários. Obrigada por dares a cara mesmo quando dizes e bem que o mais fácil teria sido virares as costas. Obrigada por teres sido uma digna adversária”, disse.

De referir que o Sporting terminou a temporada depois de ter perdido mais uma vez frente ao Benfica, o crónico campeão na modalidade, no jogo 2 dos quartos do playoff do Campeonato por 7-1, já depois de ter perdido no Pavilhão João Rocha no encontro inaugural por 6-2. Também esta temporada, as leoas tinham sido eliminadas nos oitavos da Taça de Portugal com o Turquel, numa prova onde na última época foram ao encontro decisivo onde caíram frente às encarnadas por 3-1. No Campeonato, e apesar do afastamento precoce nesta edição, o Sporting tinha levado a decisão à “negra” em 2020/21 (8-5 no jogo decisivo na Luz) e perdeu os dois encontros da final pela margem mínima (3-2) em 2021/22.