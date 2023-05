O acórdão do processo ‘Operação Cavaleiro’ é composto por 491 páginas e, esta manhã, o juiz Luís Ribeiro leu o resumo deste documento cuja extensão é maior “do que um grande romance”, como descreveu. E Diogo Gaspar, ex-diretor do Museu da Presidência, que se encontrava na primeira fila da sala do Tribunal Central Criminal de Lisboa, ouviu, imóvel, a sua condenação: seis anos e seis meses de prisão efetiva por três crimes de peculato de uso, quatro de peculato, quatro de participação económica de negócio, um de tráfico de influência, dois de falsificação e quatro de abuso de poder.

As funções que exercia como diretor do Museu da Presidência da República impunham que o arguido, mais do que ninguém, tivesse uma conduta irrepreensível naquele museu. Não se pode deixar de salientar o modo como traiu a confiança que em si foi depositada.”

O antigo diretor do Museu da Presidência foi absolvido de um crime de peculato de uso e o tribunal deixou ainda cair alguns crimes de peculato, por considerar que não ficou provado que Diogo Gaspar se apropriou de alguns dos objetos que constam na acusação do Ministério Público. E, como explicou o juiz Luís Ribeiro, in dubio pro reo. “O tribunal, na dúvida, optou por julgar algumas destas situações como não provadas”, acrescentou.

