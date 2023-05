O secretário-geral adjunto da Federação Nacional de Professores (Fenprof) disse esta segunda-feira, em Bragança, que as propostas apresentadas pelo Governo não respondem “claramente” aos anseios dos professores, tais como a mobilidade por doença ou o descongelamento das carreiras.

As três propostas apresentadas pelo Governo até ao momento, como a mobilidade por doença, concursos, e aquilo que chamaram de correção das assimetrias, que tem a ver com o descongelamento das carreiras, não respondem, claramente, àquilo que são as reivindicações dos professores, “disse Francisco Gonçalves, que se juntou à luta dos professores em Bragança.