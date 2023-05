A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos colocou em consulta pública uma proposta da REN para um investimento de 895,6 milhões de euros entre 2024 e 2033 na rede nacional de transporte, infraestruturas de armazenamento e terminais de gás.

Num comunicado, a entidade disse que colocou “hoje em consulta pública a proposta de PDIRG 2023 relativa ao plano decenal indicativo de desenvolvimento e investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de GNL [gás natural liquefeito] (RNTIAT) para o período 2024-2033, elaborada pela REN Gasodutos, enquanto operador da Rede Nacional de Transporte de Gás (RNTG)”.

Assim, “na proposta de PDIRG 2023, que agora se submete a consulta pública, a RNTG propõe um montante global de investimento que ascende a 895,6 milhões de euros para o período de 10 anos, entre 2024 e 2033” para o “desenvolvimento de projetos de investimento nas três infraestruturas em alta pressão, designadamente a Rede Nacional de Transporte (RNTG), o Terminal de GNL de Sines (TGNL) e o Armazenamento Subterrâneo do Carriço (AS)”, precisou o regulador.

Segundo o regulador, neste montante proposto, “destacam-se três grupos de investimentos” que passam por “162 milhões de euros em projetos base, 319 milhões de euros em projetos complementares de adaptação das infraestruturas de alta pressão a misturas de hidrogénio até 10% e, por fim, 414 milhões de euros em projetos dedicados exclusivamente a hidrogénio”.

De acordo com a entidade, “cabe à ERSE promover uma consulta pública do PDIRG 2023, com a duração de 30 dias úteis e, terminada a mesma, preparar, no prazo de 22 dias, o relatório dessa mesma consulta, seguido da emissão do parecer sobre a proposta, a ocorrer no prazo de 30 dias após a conclusão do referido relatório”.

Assim, com base nos resultados da consulta pública, “a ERSE emitirá um parecer, não vinculativo, incluindo alterações à proposta de PDIRG 2023 apresentada pelo operador da RNTG”, sendo que “a aprovação da proposta de PDIRG 2023 compete ao membro do Governo responsável pela área da energia”, explicou.

“Solicitam-se comentários de todos os interessados, até 20 de junho de 2023”, concluiu.