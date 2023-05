O primeiro-ministro alertou esta terça-feira, quando se assinala do Dia da Europa, para as ameaças do populismo à democracia no continente europeu, sublinhando a importância de ter presente as lições da história europeia do século XX.

“Hoje [terça-feira] celebramos o Dia da Europa e recordamos o longo caminho que já trilhámos em conjunto. Importa ter presente as lições da história europeia do século XX, perante as ameaças do populismo à democracia no nosso continente”, escreve António Costa, numa mensagem divulgada na rede social twitter.

Na mensagem, o primeiro-ministro recorda o “longo caminho trilhado em conjunto”, sublinhando que a Europa “evoluiu muito” desde a Declaração Schuman.

Os desafios e as crises vão mudando. Mas os objetivos permanecem os mesmos: assegurar a paz e a prosperidade no nosso continente, sem deixar ninguém para trás”, refere.

A #Europa evoluiu muito desde a Declaração Schuman. Os desafios e as crises vão mudando. Mas os objetivos permanecem os mesmos: assegurar a paz e a prosperidade no nosso continente, sem deixar ninguém para trás. — António Costa (@antoniocostapm) May 9, 2023

Lembra ainda que o projeto europeu e a unidade entre europeus “constroem-se todos os dias, no apoio à Ucrânia, no combate às alterações climáticas, no desenvolvimento de uma economia mais resiliente, competitiva e sustentável e de uma UE aberta ao mundo”.

O Dia da Europa, que se assinala esta terça-feira , marca o aniversário da histórica Declaração Schuman, proferida em Paris, em 1950, pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros de França (Robert Schuman), expondo a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa.

Essa visão passava pela criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), com vista a um mercado comum do carvão e aço entre os países fundadores (França, República Federal da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo), tendo essa comunidade sido instituída com a assinatura do Tratado de Paris, em 18 de abril de 1951.