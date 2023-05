Os custos de construção de habitação nova aumentaram 6,3% em março em termos homólogos, menos 3,1 pontos percentuais do que em fevereiro, segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira divulgada.

Num comunicado, o INE adianta que o preço dos materiais e o custo da mão-de-obra subiram respetivamente 4,6% e 8,5% em março face ao mesmo mês de 2022, contra variações homólogas de 9,7% e 9% em fevereiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os materiais que mais influenciaram a subida do preço dos materiais estão o cimento, com um crescimento homólogo de cerca de 36%, o betão pronto, com um aumento de quase 20%, e as madeiras e derivados de madeira, com variações superiores a 18%, sublinha o INE.

O INE refere ainda que, em sentido oposto, o aço para betão e perfilados pesados e ligeiros e a chapa de aço macio e galvanizada apresentaram decréscimos perto dos 20% em termos homólogos.

Em cadeia, em março a variação dos custos de construção de habitação nova foi de 0,1%, a do custo dos materiais foi nula e a do custo da mão-de-obra foi de 0,2%.