Jacques Garcia, o designer de interiores responsável pela renovação de algumas divisões do Palácio de Versalhes, vai leiloar peças raras e icónicas como uma cama construída para o imperador Napoleão e a imperatriz Maria Luísa ou um sofá e uma escrivaninha que terão sido usados por Maria Antonieta. O leilão vai acontecer a 16 de maio e servirá para um fundo ou uma fundação que o designer, que não tem descendentes, quer criar para proteger o seu património.

Ao todo, serão leiloadas pela Sotheby’s de Paris 75 peças — uma por cada ano de vida de Jacques Garcia, que também detém o palácio siciliano Villa Elena da segunda temporada de “The White Lotus”. Nesse leque, há autênticas relíquias, escreve o The Guardian. Desde duas poltronas e um sofá que terão sido encomendados para uma sala privada de Marie-Antoinette, no Palácio de Fontainebleau; a uma lareira e uma escrivaninha usadas pela Rainha.

A leilão vai também a cama que terá sido construída para o casamento de Napoleão Bonaparte e a imperatriz Maria Luísa da Áustria, em 1810, com um medalhão em que o casal é retratado de perfil. O valor estimado da peça ficará entre os 70.000 e os 100.000 euros. Também serão leiloados um par de vasos de porcelana Sèvres, avaliados em até 1,2 milhões de euros, e dois armários que pertenceram ao rei Guilherme III e à Rainha Maria II de Inglaterra.

O objetivo de Jacques Garcia é angariar fundos que lhe permitam criar “qualquer tipo de fundo ou fundação” para assegurar o futuro do Châteay du Champ de Bataille, um palácio na Normandia que comprou há 30 anos em elevado estado de degradação e que renovou sumptuosa e extravagantemente com arte e mobiliário dos séculos XVII e XIX.

Garcia acredita que ninguém vai dar pela falta das 75 peças quando forem retiradas, mas admite que a decisão — tomada porque não tem sucessores e para preservar o seu património — não foi fácil. “Este sítio é como uma história de amor para mim. Cada objeto foi comprado com o meu próprio dinheiro, muitas vezes quando o dinheiro já escasseava e as finanças estavam complicadas”, conta, citado pelo The Guardian. O leilão acontece a 16 de maio.