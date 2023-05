Na primavera de 1997 os videoclips tinham outra importância. Sobretudo para um jovem adolescente que acabava de receber os técnicos da TV Cabo em sua casa e passava a ter ao dispor uma série de canais dos quais só ouvira falar e que ruminavam nas conversas de quem tinha um satélite em casa. A memória nestas coisas não trai: quando cheguei à MTV pela primeira vez, estava a dar o início de “Paranoid Android”. A música, embora familiar, não era de todo relacionável com o que já tinha ouvido. Até que chegou o final e vi que era uma canção dos Radiohead, o nome não me era estranho, já tinha lido sobre OK Computer, mas ainda não os tinha ouvido. Bom, talvez “Creep”. No dia seguinte, fui comprar o CD.

Até esta altura, aos 13 anos, tinha tido uma relação estranha com a animação. Em boa verdade, não fez parte da minha infância. Lembro-me bem de ver as correrias do Tom Sawyer. “Dragon Ball” entrou na vida como coisa grupal, por isso não me era pessoal: era algo que tinha de ver, como se viam os programas do Herman. Em 1996/1997 comecei a ganhar um gosto pela animação, em parte devido aos filmes de animação japonesa que começavam a chegar aos videoclube: “Ghost In The Shell”, “Ninja Scroll”, bizarrias inapropriadas como “O Demónio de Overfiend” e, se não me falha a memória, uma animação péssima de “Street Fighter”, entre alguns outros. Em 1998, a estreia de “Neon Genesis Evangelion” na SIC, no também muito inapropriado horário dos sábados da manhã para uma série daquele género, tornava concreta uma relação.

Mas em 1997 tinha já acontecido o mais importante: a tal chegada da TV Cabo a minha casa e com isso o Cartoon Network. De repente, ali estavam: séries para jovens com um travo tresloucado e adulto. Podiam ser obscenos, inapropriados, desafiantes, hilariantes e plenos no gozo pelo aspiracional (ainda antes de “aspiracional” fazer parte do vocabulário instantâneo). Séries como “Cow & Chicken”, “Dexter’s Laboratory”, “Powerpuff Girls” (que só se estrearia em 1998), “Johnny Bravo” e “I Am Weasel” (1999) marcaram uma geração. São também as últimas séries da fase Hanna-Barbera do Cartoon Network, que terminou com a aquisição pela Warner Bros. em 2001. Sem elas, teria dificuldades em ver-me hoje a gostar de animação. Eu e elas estávamos no sítio certo à hora certa.

