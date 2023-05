Em atualização

O julgamento de Donald Trump por violação e difamação de E. Jean Carroll está a chegar ao fim. O júri do tribunal de Nova Iorque começou esta terça-feira a deliberar sobre o veredito no processo cível, movido pela escritora e jornalista contra o ex-Presidente dos EUA no final de 2022.

Carroll acusa o magnata de 76 anos de a ter violado na década de 1990, resolvendo levar Trump a tribunal por difamação após um comunicado feito pelo ex-Presidente e candidato às eleições de 2024 na sua rede social, a Truth Social, na qual classificou a acusação como “um embuste e uma mentira”, que justificou dizendo que Carroll “não faz o meu tipo”.

A antiga colunista da revista Elle acrescentou posteriormente uma acusação de agressão contra Trump, ao abrigo de alterações às leis estatais de Nova Iorque que passaram a permitir a sobreviventes de crimes sexuais processarem os alegados agressores mesmo depois de o crime ter prescrito. Caso seja considerado culpado, o Republicano poderá ter de pagar uma indemnização a Carroll.