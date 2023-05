Scholz defende alargamento da UE para responder a Putin e deixa aviso: "Não nos deixemos intimidar pelo desfile de mísseis a 2200 km daqui"

A Europa sabia que Putin ia falar na manhã desta terça-feira, Dia da Europa, e respondeu em duas frentes: Ursula von der Leyen foi a Kiev e o chanceler alemão discursou em Estrasburgo. No Parlamento Europeu, Olaf Scholz atacou o presidente russo: “O futuro não pertence aos revisionistas que sonham com a glória nacional ou anseiam pelo poder imperial.” E registava a proximidade do perigo: “A 2200 quilómetros Putin desfila hoje os seus soldados, tanques e mísseis. Não nos deixemos intimidar por esta manifestação de força.”

Para responder à Rússia, Scholz defende “coragem” para uma “União Europeia geopolítica, alargada e reformada e aberta ao futuro”. Esse alargamento do bloco europeu deve incluir Kiev, pois “uma Ucrânia europeia, democrática, próspera, é a maior negação da política de Putin”. Antes disso ainda, defende Scholz, também é preciso cumprir de forma “honesta” outras promessas de alargamento como a adesão da Macedónia do Norte ao bloco europeu.

O chanceler alemão lembrou, no início do discurso, que o dia da vitória (8 de maio) veio depois de uma “loucura imperialista” do seu país, que se resolveu com o 9 de maio, com o início da construção do projeto europeu. Para Scholz o “ataque brutal” de Putin mostrou que a “União Europeia raramente esteve tão coesa quanto nesta violação infame da ordem europeia.” E pediu: “Vamos apoiar a Ucrânia enquanto ela precisar”.