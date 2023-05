Uma nova sondagem publicada este domingo no Washington Post e na ABC News não traz boas notícias para o atual Presidente, Joe Biden, que recentemente anunciou que se recandidataria às eleições presidenciais que se vão realizar em 2024. A taxa de aprovação do atual chefe de Estado atingiu um novo mínimo, situando-se nos 36%, menos seis pontos percentuais do que em fevereiro. Entre os jovens com menos de 30 anos, a taxa de aprovação do Chefe de Estado é apenas de 26%.

Em competição direta com os republicanos, os dados ainda são menos positivos para Joe Biden. 54% dos inquiridos consideram que, no âmbito económico, Donald Trump teve um melhor desempenho, ao passo que 36% acham que o atual Presidente está a fazer um bom trabalho.

Relativamente às eleições de 2024, qualquer dos candidatos republicanos — Donald Trump (que já anunciou recandidatura) e Ron DeSantis — venceria Joe Biden. De acordo com a sondagem, o ex-Chefe de Estado obteria 45% dos votos contra 38% do atual Presidente. Mas o número de indecisos ainda é elevado, situando-se nos 18%.

A taxa de indecisos ainda é maior no hipotético duelo entre Joe Biden e Ron DeSantis (21%). O democrata obteria 37%, enquanto o atual governador da Florida conseguiria 42%. De acordo com o Washington Post e na ABC, ainda é difícil de prever cenários que possam corresponder à realidade, devido ao número elevado de indecisos.

63% dos inquiridos duvidam da agilidade mental de Joe Biden

Uma das questões que vai marcar a campanha eleitoral é a idade de Joe Biden, que terá 81 anos em 2024. Apesar de Donald Trump ser apenas quatro anos mais novo, os inquiridos da sondagem levantam dúvidas relativamente à agilidade mental e às capacidades físicas do democrata.

Um total de 63% dos inquiridos consideram que Joe Biden não tem a agilidade mental necessária para ser Presidente. Para além disso, 62% acreditam que o atual Presidente não está em boas condições físicas para desempenhar a função de Chefe de Estado.

Num duelo com Donald Trump, 54% dos inquiridos responderam que o antigo Chefe de Estado tem uma maior agilidade mental do que atual Presidente (32%). Em termos físicos, 64% consideram que o magnata está em melhor condição física do que Joe Biden.

A única categoria em que Donald Trump perde para Joe Biden é no da honestidade. Apenas 33% dos inquiridos opinam que o magnata é mais honesto do que o seu sucessor. Mesmo assim, menos de metade (41%), salientam a honestidade do atual Presidente.

A sondagem da ABC News e do Washignton Post contou com uma amostra de 1.006 pessoas e foi realizada entre 28 de abril e 3 de maio.