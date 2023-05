Esta quarta-feira falamos novamente sobre o estado do SNS. Os enfermeiros estão hoje reunidos num congresso internacional na Figueira da Foz e um dos maiores sindicatos marcou uma greve para sexta-feira. Ontem soube-se que o número de utentes sem médico de família voltou a subir. Isto enquanto há denúncias sobre a intenção de estrangular a Direcção-Geral de Saúde, onde Graça Freitas continua à espera de ser substituída. Regressamos por isso a este tema no Contra-Corrente para discutir o que se passa na Saúde, onde os problemas parecem não ter sido resolvidos pelo novo CEO lançando a questão: o SNS não é mesmo capaz de nos dar boas notícias?

