“O alojamento local é um setor que nos preocupa e um pilar do turismo. Agora é o tempo do Parlamento intervir”, e foi assim que António Costa Silva, ministro da Economia, comentou as propostas que estão em cima da mesa no âmbito do pacote Mais Habitação que vai limitar o alojamento local nas zonas urbanas.

António Costa Silva acrescentou, no Parlamento, onde está a ser ouvido na Comissão de Economia, que espera que, no final, “saia uma proposta equilibrada que permita salvaguardar o setor”, salientando que “os investidores precisam de previsibilidade e não podemos mudar subitamente as regras. Temos de melhorar e manter a estabilidade. Vamos conseguir obter uma proposta equilibrada”, salientou, não se comprometendo com críticas ao programa, até porque diz que está solidário com o Governo na necessidade de encontrar respostas para a crise de habitação. “Tudo repousa na serenidade, lucidez e articulação com os vários interesses para se encontrar respostas”, comenta, lembrando que o programa é de gestão do Ministério da Habitação. Mas afirma que uma coisa é o alojamento rural nas grandes zonas urbanas, outra é no interior.

“Temos muito diálogo com todas as associações, e também as do alojamento local, introduzimos melhorias e continuamos a trabalhar e vamos conseguir equilibrar uma situação equilibrada”. Não é gerido por nos. Solidários para encontrar respostas à crise habitação e portanto tudo repousa serenidade, lucidez e articulação dos vários interesses e encontrar respostas.

Questionado pelo deputado Rui Cristina, do PSD, sobre a notificação obrigatória à Comissão Europeia de alterações ao alojamento local, Costa Silva garantiu que houve o alerta da necessidade de notificar a União Europeia e “esse procedimento está em curso”.

Em resposta a perguntas de eurodeputados portugueses sobre o arrendamento de curta duração em Portugal — uma questão de Nuno Melo (PPE) e outra conjunta de Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lídia Pereira (PPE), Paulo Rangel (PPE) –, a Comissão Europeia explica que os Estados-membros não estão impedidos de aplicar medidas de proteção de objetivos de interesse pública, desde que “essas medidas estejam em conformidade com a lei europeia”. Assim, responde Bruxelas, em relação ao setor do arrendamento de curta duração o enquadramento europeu determina que as restrições sejam “apropriadas, necessárias e proporcionais para proteger os objetivos de interesse público”.

Além disso, acrescenta que os Estados-membros têm de notificar sobre regras antes da sua adoção. E, até ao momento, acrescenta a Comissão Europeia, numa resposta de final de abril, “as autoridades portugueses não notificaram” os serviços. A Comissão Europeia garante, por outro lado, que “vai monitorizar o desenvolvimento” sobre essa notificação e aplicará medidas no caso de Portugal falhar esse pedido.

Tal como noticiado pelo Dinheiro Vivo, Bruxelas travou planos da Irlanda para impôr regras ao alojamento local, considerando as medidas “desproporcionadamente restritivas” e capazes de afetar negativamente a oferta turística, sobretudo em zonas costeiras e rurais, “sem garantias de que potenciariam um aumento das casas disponíveis para arrendar”.

As respostas de Costa Silva esta quarta-feira no Parlamento seguem-se a uma intervenção inicial em que o ministro da Economia realçou a importância do turismo para a economia nacional.