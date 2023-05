A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) considerou esta quarta-feira “gravíssima” a situação na GNR, avançando que neste momento “os constrangimentos para o exercício da atividade operacional são múltiplos”, como o “número elevadíssimo” de viaturas inoperacionais.

No dia em que a Guarda Nacional Republicana assinalou o 112º aniversário, a APG critica a realização da cerimónia comemorativa, que decorreu esta quarta-feira de manhã junto ao Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, considerando que “não pode ficar indiferente” a este evento, que “contrasta em absoluto com a realidade no terreno” e que “em nada prestigia a GNR”.

A associação mais representativa da GNR sustenta que “neste momento os constrangimentos para o exercício da atividade operacional são múltiplos” devido “não só pela falta de meios humanos, mas também porque existirá um número elevadíssimo de viaturas, motociclos, embarcações que se encontram inoperacionais”.

A APG indica que tem chegado a esta associação “denúncias diversas”, que dão conta que o “número de viaturas e motociclos inoperacionais corresponde a um terço daquelas que estão operacionais e, no caso das embarcações inoperacionais, é ainda mais gritante, na medida em que o número das que estão sem funcionar é superior ao número das que estão ao serviço”.

“É caso para questionar o ênfase dado pelo Governo aos milhões para intervenções públicas, até porque é certo que não têm sido dirigidas para as forças de segurança. A título de exemplo, orçamentou-se na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da Administração Interna 131 milhões de euros, sendo certo que, em 2022, só foram executados cerca de 20 milhões de euros, ou seja 15,56 % do total”, precisa o comunicado.

Para a APG, a situação é “gravíssima, na medida em que, como é óbvio, o socorro às populações poderá estar condicionado e, caso exista alguma falha por não haver resposta em tempo útil, fica a eterna dúvida de quem terá a responsabilidade”.

A associação dos profissionais exige que “se esclareça este assunto, que se apurem causas e que sejam afetados os meios necessários ao normal funcionamento da instituição, permitindo-se o pagamento pontual de todas as suas obrigações, entre as quais se incluem os próprios profissionais, que estão há muitos meses a aguardar o pagamento de serviços remunerados, sem que nenhuma justificação lhes seja apresentada”.