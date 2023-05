A esperança de Catarina Martins é que a crise política leve António Costa a mudar a forma de governar o país. Em entrevista à CNN Portugal, a ainda coordenadora do Bloco de Esquerda — que no fim do mês abandona o cargo ao fim de dez anos — defende que este não é o momento de se falar de dissolução do Parlamento, quando há “tão pouco tempo” disponível para resolver os problemas do país.

Com o Governo “enredado em mentiras”, e com pouca transparência a rodear a equipa do primeiro-ministro, Catarina Martins reconhece que, apesar disso, António Costa “é muito bem sucedido nestes jogos de poder”. O primeiro-ministro, disse, “conseguiu uma maioria absoluta e conseguiu neutralizar, ainda que temporariamente, o Presidente da República”.

No entanto, considera que “o poder excessivo” de António Costa dentro do Executivo “acaba por descredibilizar o governo”, até pelo facto de haver ministros que se mantêm nos cargos sem ninguém perceber porquê, argumentou. “Não têm capacidade de decisão”, frisou a bloquista, dando como exemplo o ministro da Educação — bem considerado na sua área, explicou a líder do BE, mas sem poder real para resolver os problemas da sua pasta. O motivo? António Costa “tem uma visão orçamental errada do país.”

“Chegámos a um momento do Governo em que a persistência da mentira significa falta de transparência da democracia”, criticou Catarina Martins. O Governo, apontou ainda, enreda-se em mentiras para tentar descredibilizar a democracia. “Está em causa um governo que tenha credibilidade junto do país.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É por isso, por causa dessa descredibilização do Governo, que considera “não ser absurda” a dissolução do Parlamento, embora não seja uma solução que agrade à bloquista. Preferia outro caminho: que, com a crise política, o Governo fizesse “uma grande reorganização, que permita ter protagonistas credibilizados” e que António Costa fizesse escolhas “sobre como resolver os grandes problemas do país”.

Para o Bloco de Esquerda — e, no fundo, para toda a esquerda política — há um outro cenário. “A responsabilidade da esquerda é juntar forças e, a partir daí encontrar projetos para o país”, argumentou, já que o que falta em Portugal é “um projeto político forte”.

De outra forma, “está a estender-se um tapete vermelho a quem não é democrata” e quem é democrata, “à esquerda ou à direita, tem de se juntar” para evitar esse cenário que faz aumentar a força da extrema direita, concluiu a bloquista.