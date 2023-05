“Exonero das funções para as quais foi designado o mestre Frederico Pinheiro por ter adotado comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial”. É assim que fica preto no branco o motivo da saída de Frederico Pinheiro também inscrito em Diário da República.

O despacho de exoneração foi publicado esta quarta-feira, 10 de maio, em Diário da República, com produção de efeitos a 26 de abril de 2023, inclusive.

O decreto-lei que estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo determina que “os membros dos gabinetes são livremente designados e exonerados por despacho do membro do Governo respetivo”, que foi o que aconteceu neste caso. A exoneração já tinha sido anunciada, mas faltava a publicação em Diário da República, o que aconteceu agora. As exonerações levam sempre alguns dias até serem publicadas, ainda que o Correio da Manhã tenha noticiado que a demora nessa publicação se devesse à alegada insistência de João Galamba de colocar no despacho a razão da exoneração.

E, de facto, o despacho de exoneração refere explicitamente os comportamentos incompatíveis.

A exoneração de Frederico Pinheiro já tinha sido anunciada pelo Ministério das Infraestruturas. Divulgou essa decisão a 28 de abril, e foi aí que se ficou a conhecer que o agora ex-adjunto teria no computador elementos classificados.

Logo nesse momento, o gabinete do ministro das Infraestrutuas declarou que o adjunto tinha sido exonerado por “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades” inerentes ao exercício das funções”.

Soube-se depois que Frederico Pinheiro teria em sua posse um computador com informação que tinha sido classificada.

Para a recuperação do computador foi acionado o SIS, as secretas portuguesas. João Galamba justificou a exoneração e esta intervenção numa conferência de imprensa no sábado dia 29 de abril, assumindo que ia continuar em funções. A situação precipitou-se e na semana passada acaba por comunicar o seu pedido de demissão a António Costa que não aceitou, desafiando Marcelo Rebelo de Sousa que tinha pedido essa saída.