Um homem neerlandês de 82 anos guardou o cadáver do pai, de 101 anos, numa arca frigorífica durante 18 meses. De acordo com as autoridades, citadas pela imprensa local, o idoso queria “poder continuar a falar” com o pai.

Segundo a polícia de Landgraff, nos Países Baixos, que encontrou no sábado, 6 de maio, o corpo na casa do filho, o centenário terá morrido de causas naturais. “Eu não o queria perder. Caso contrário, iria sentir a sua falta”, explicou às autoridades, citado no jornal holandês De Limburger.

Segundo o mesmo jornal, o alerta foi dado pelo médico de família que estranhou a ausência da vítima e se mostrou preocupado com o seu bem-estar.

A polícia adiantou que a vítima morreu há cerca de ano e meio e que está a investigar “a sua morte e a razão de os restos mortais terem sido colocados no congelador”, refere o jornal NL Times.

Na segunda-feira, 8 de maio, as autoridades visitaram a casa, descrevendo-a como “uma confusão”. Antes de avaliarem se pode continuar a viver de forma independente, deram ao suspeito o prazo de uma semana para organizar e limpar o local.

Não é a primeira vez que a polícia descobre um cadáver mantido em casa pelo familiar para evitar a solidão. Em fevereiro, foi descoberto o corpo mumificado de uma idosa em Radlin, na Polónia. O filho terá retirado a mãe da sepultura após o funeral, colocando-a no sofá, em casa, onde ficou sentada durante 13 anos.

De acordo com o Daily Mail, o homem tinha por hábito sentar-se junto do corpo e conversar com o mesmo. Foi acusado de profanação de cadáver.

Também em Portugal, uma mulher viveu entre 10 a 15 anos com o cadáver “mumificado” do pai em casa. O homem, descoberto em abril pela polícia judiciária, teria 80 anos quando morreu. A filha foi encontrada morta em avançado estado de composição.