Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Depois dos festejos, um ponto de situação. No rescaldo das comemorações russas do Dia da Vitória, mais modestas que o habitual, esta quarta-feira (que marca o 441.º dia da guerra) está a ser calma no terreno, havendo apenas informações não confirmadas de alguns ataques com drones em regiões russas perto da fronteira.

No plano diplomático, pode haver uma luz ao fundo do túnel no que toca ao acordo dos cereais. A agência de notícias russa Tass deu conta que o acordo deve mesmo ser prolongado, apesar das ameaças de bloqueio por parte da Rússia, que se queixa dos impacto das sanções impostas pelo Ocidente nas suas exportações.

