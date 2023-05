No habitual discurso noturno, na noite desta terça-feira, o Presidente da Ucrânia fez questão de lembrar a sua recente decisão: daqui para a frente, Kiev celebra o Dia da Vitória sobre os nazis a 8 de maio (e não no dia seguinte, como a Rússia), celebrando, a 9 de maio, o Dia da Europa.

“Quanto mais as pessoas conhecerem a história honesta, mais verão as semelhanças entre as agressões brutais dos séculos XX e XXI, mais apreciarão essa sequência”, disse Volodymyr Zelensky. Assim, alcança-se “a Europa como sonho realizado de um continente pacífico”.

“E é apenas uma questão de tempo até que possamos restaurar uma paz sustentável e justa para a nossa parte da Europa, para a Ucrânia. É apenas uma questão de tempo até que o atual agressor perca, como o agressor que perdeu há 78 anos”, disse Zelensky.

Além disso, agradeceu o novo pacote de ajuda norte-americano, no valor de 1,2 mil milhões de dólares. “Artilharia, proteção contra mísseis e drones terroristas e outras coisas para fortalecer os nossos defensores. Agradeço ao presidente Biden, ao Congresso — ambas as partes — e a todas as famílias americanas por seu apoio inabalável e pela força americana que nos torna mais fortes.”

Zelensky deixou ainda um agradecimento especial ao parlamento francês pela decisão de reconhecer o Grupo Wagner como uma organização terrorista. “Isto é algo que deve ser adotado por todo o mundo — toda a manifestação de terrorismo deve ser destruída e todo o terrorista deve ser condenado.”