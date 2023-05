A chave do totoloto desta quarta-feira, 10 de maio, tem os números praticamente seguidos de 1 a 7. No sorteio, falhou apenas o 5. Quatro pessoas acertaram no conjunto de números e vão, cada uma, receber mais de três milhões de euros (3.087.482,97€).

O sorteio ditou que a chave fosse constituída pelos números 1, 2, 3, 4, 6 e tendo o 7 como número da sorte. Assim, faltou apenas o número 5 para que o resultado fosse completamente sequencial. Há quatro premiados, com mais de três milhões de euros, de acordo o site Jogos Santa Casa, e 12 pessoas a conquistar o segundo prémio, por terem acertado nos cinco números – essas vão receber quase dois milhões de euros.

Se à primeira vista é uma sequência improvável, matematicamente “não é nada improvável”, contesta José Carlos Pereira, professor de matemática que deu conta do episódio nas redes sociais. “Parece incrível, mas a verdade é que a probabilidade de sair esta chave ou qualquer outra é exatamente a mesma. A Matemática não engana”, escreveu no Facebook.

Ao Observador, o professor explica como “não há chaves que tenham maior probabilidade de sair do que outras”. Há 24 milhões 789 mil e 492 combinações possíveis no Totoloto, o que resulta numa probabilidade de cada chave sair de 1 em 24.789.492.

“A probabilidade de aquela chave ou de qualquer outra sair é exatamente a mesma”, diz José Carlos Pereira. “O que causa espanto é não estarmos habituados a ver sair os números todos seguidos. As pessoas acham que é impossível sair três ou quatro números seguidos”. Mas não é, como provou o sorteio desta quarta-feira.

“Interessante foi o facto de quatro pessoas terem acertado”, escolhe destacar. “A crença é que corre por aí é que esta chave é impossível de sair. A maior parte das pessoas acha que uma chave deste tipo é impossível de sair e, ainda assim, quatro pessoas acertaram nela”.

José Paulo Viana, matemático, professor (hoje reformado), e agente ativo na divulgação da matemática em Portugal, reconhece que “chaves com regularidade há poucas” e que, por isso, “quando vemos uma deste género suspeitamos que alguma coisa não correu bem”, brinca. Porém, “sair esta chave ou sair o 33, o 4, o 8, o 12 e o 15 é exatamente tão provável como esta”. Aliás, “qualquer chave é altamente improvável”. “Esta chama-nos a atenção por haver uma regularidade nos números”, remata.