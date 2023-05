As eleições da Turquia acontecem já no próximo domingo e, a poucos dias das presidenciais, Muharrem Ince, líder do Partido da Pátria, anuncia a sua saída da corrida e sobram agora três candidatos — além de Erdogan, atual Presidente, estão ainda Sinan Ogan, da Aliança Ancestral, e Kilicdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP), que está à frente nas sondagens.

De acordo com a AFP, a desistência de Muharrem Ince está relacionada com diversas publicações nas redes sociais, que foram feitas nos últimos dias e que mostravam o candidato ao lado de mulheres e em carros de luxo. “Faço isto pelo meu país”, disse esta quinta-feira.

Nas últimas eleições, que decorreram em 2018, Muharrem Ince concorreu contra o atual Presidente turco e conseguiu 30,6% dos votos. Agora, com a desistência deste candidato do centro-esquerda, o seu apoio poderá ser redirecionado para o principal adversário de Erdogan, Kilicdaroglu. Aliás, nas últimas eleições, Muharrem Ince foi candidato pelo CHP, mas acabou por abandonar o partido, depois de divergências com Kilicdaroglu e chegou a ser acusado de beneficiar Erdogan, pela divisão dos votos.