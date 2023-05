A comissária europeia da Energia, Kadri Simson, elogiou esta quinta-feira, em Matosinhos, o trabalho de Portugal nas energias renováveis “offshore” e no hidrogénio “verde”, garantindo que a Europa está a sair da crise energética “com otimismo cauteloso”.

“O trabalho atual e previsto em Portugal no offshore [energias renováveis no mar, como eólicas ou através da energia das ondas] é assinalável, e o aumento do interesse por parte dos investidores é promissor”, disse esta quinta-feira Kadri Simson em Matosinhos, no distrito do Porto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A responsável do executivo europeu falava na Grande Cimeira do Fórum Sustentabilidade e Sociedade, que decorre esta quinta-feira e sexta-feira nos Paços do Concelho de Matosinhos.

Segundo a comissária estoniana, Bruxelas “está a trabalhar de perto com os Estados-membros para liderarem nas renováveis offshore“, e quer chegar aos 111 gigawatts em toda a União Europeia em 2030, um valor que atinge os 317 em 2050, o que “dobrará o objetivo inicial para o final desta década”.

Kadri Simson abordou também o tema do reforço das redes elétricas entre Portugal e Espanha, classificando-o como um “desafio”, mas lembrando que esse investimento tem o estatuto de projeto de interesse comum e tem “grande potencial”.

“Estamos empenhados em desenvolver mais as conexões transfronteiriças e em manter os projetos de alta prioridade a correr”, acrescentou, salientando que tal “assegurará que o mercado trabalha bem e que a Península Ibérica está melhor integrada no mercado europeu da energia”.

Quanto ao hidrogénio renovável, a comissária europeia disse que é “outra área onde Portugal está na frente na Europa”, fazendo especial referência ao porto de Sines (distrito de Setúbal), que “tem potencial para abastecer a Europa ocidental”, o que “alinha bem com o plano da Comissão de tornar a Europa a primeira região com um ecossistema pleno para desenvolver e comercializar hidrogénio renovável”.

“Queremos produzir dez milhões de toneladas de hidrogénio renovável em 2030, e importar de países terceiros outros dez milhões de toneladas”, disse a responsável estoniana.

Já na parte final da sua intervenção, Kadri Simson assegurou que a União Europeia “está a ressurgir da crise energética com otimismo cauteloso”.

“Estamos no caminho certo, mas certamente que há incertezas que permanecem. A Rússia é imprevisível. Poderemos ter um verão muito seco e um inverno muito duro e frio à nossa frente, e a China está ressurgir no mercado global como um grande importador de energia, depois de levantar as suas restrições da covid-19”, elencou a comissária.

Assim, a UE não pode “ser complacente”, defendeu, elogiando ainda o objetivo português de ter 80% de energia produzida através de fontes renováveis em 2026 como “particularmente recomendável”.