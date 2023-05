Quatro pessoas foram detidas na sequência de uma operação da Polícia Judiciaria que permitiu identificar e localizar os suspeitos pelo homicídio do pianista Pedro Queiroz, que a 16 de março deste ano foi encontrado morto com as mãos e os pés atados dentro de um poço, na localidade do Pentado, na Moita.

Os suspeitos foram detidos pelos crimes de homicídio qualificado, ofensas graves à integridade física, tráfico de estupefacientes, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, e profanação de cadáver. A PJ deteve três homens de 27, 46 e 47 anos, e uma mulher de 45 anos. O pianista tinha 62 anos.

A investigação permitiu apurar que Pedro Queiroz se tinha desentendido com um fornecedor de estupefacientes. “Desse desentendimento, que ocorreu na residência do fornecedor, este, juntamente com um dos detidos, agride de forma violenta a vítima, deixando-a inanimada. Em seguida, é amarrada, amordaçada e fechada no interior da casa de banho, local onde vem a falecer, dias depois”, informa a PJ num comunicado enviado à imprensa pelo Gabinete de Imagem e Comunicação.

O corpo terá então sido atirado por três dos detidos para dentro do poço onde acabou por ser localizado. “Na génese da situação”, indica a Polícia Judiciária, estaria o conhecimento por parte dos suspeitos de que a vítima “era pessoa de posses financeiras”. Os quatro detidos ter-se-ão apoderado do seu dinheiro para a “aquisição de bens.”

Os quatro detidos vão estar presentes num primeiro interrogatório para apurar a aplicação das medidas coação adequadas, adianta ainda a PJ.