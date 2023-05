O guarda-redes alemão Manuel Neuer está de regresso aos treinos, embora de forma bastante limitada, da equipa de futebol do Bayern Munique, após ausência de cinco meses devido a um acidente de esqui, anunciou esta quinta-feira o emblema bávaro.

No seu site oficial, o Bayern assinalou o regresso do guardião de 37 anos aos relvados, numa sessão em que trabalhou individualmente com o treinador de guarda-redes da equipa principal, Michael Rechner.

“Estou muito satisfeito. Não estabelecemos ainda uma data para voltar. Quero apenas melhorar todos os dias e ultrapassar os meus limites. Quero progredir o mais rápido possível para poder regressar o mais depressa à competição”, disse Neuer, em declarações divulgadas pelo emblema campeão germânico.

Mesmo com este regresso, é certo que Neuer não vai atuar mais esta época.

O capitão da seleção alemã (e guarda-redes recordista de jogos pela Mannschaft, com 108) partiu a perna no início de dezembro, num acidente de esqui, na zona de Spitzingsee, na Bavária, durante um período de férias.

O acidente aconteceu poucos dias depois da eliminação precoce da Alemanha no Mundial2022, que decorreu no Qatar, com os germânicos a serem eliminados ainda durante a fase de grupos.

Na altura, a lesão de Neuer obrigou o Bayern a recorrer ao mercado, acabando por contratar o guardião Yann Sommer ao Borussia Monchenglabach, com o suíço a ser o dono da baliza dos bávaros durante a segunda parte da temporada.