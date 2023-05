Este artigo é da responsabilidade da PLMJ

Texto: Tiago Duarte e João Tiago Morais Antunes, sócios da PLMJ e responsáveis, em diversas alturas, pelo acompanhamento de estagiários na PLMJ.

Estamos perante uma geração muito boa e sobretudo muito determinada em alcançar objetivos profissionais. Mas também chegam com medo de falhar e receio de que essas falhas comprometam todo o seu percurso. Na verdade, e sabendo todos nós que na faculdade se vive numa espécie de “bolha”, onde há espaço e tempo para várias oportunidades e para tentativa e erro, com várias épocas de exames, por exemplo, já a realidade profissional da advocacia é muito diferente e sem dúvida de que o impacto do erro tem consequências mais graves e por vezes irreversíveis e sem possibilidade de recurso a uma oral de melhoria de nota. Por outro lado, também é verdade que ninguém é deixado sozinho nesta caminhada dentro de uma sociedade de advogados como a PLMJ. Desde o primeiro dia que há um acompanhamento próximo dos estagiários que estão a dar os primeiros passos, e mesmo sabendo que procuramos dar-lhes e incutir-lhes, desde cedo, responsabilidades e proximidade com os clientes, nada é feito de forma que se sintam sozinhos ou desprotegidos.

A faculdade é o momento de aprender a pensar e o escritório é o momento de colocar o pensamento em prática. Assim, por um lado, é importante fazer esta mudança de mentalidade, mas também é preciso compreender que diferentes estagiários o fazem a diferentes velocidades, e nós temos espaço acomodar as diferenças. Se os clientes são todos diferentes, os advogados também o podem ser. Construir grupos de estagiários como os que temos tido na PLMJ, de enorme qualidade e diversidade implica também ter uma preocupação no momento da seleção dos estagiários. Assim, naturalmente que procuramos os bons alunos, já que as classificações são um indício da capacidade de trabalho, do foco, do controlo de ansiedade, do estudo em busca de resultados e de outras características importantes na advocacia. Mas também procuramos boas pessoas, com elevados valores humanos, pessoas completas, preocupadas com o mundo e com o outro, ou seja, pessoas que se identifiquem com o ADN do escritório. Se os clientes têm cada vez mais uma visão 360º dos problemas e dos assuntos, os advogados também a devem ter. Parte do nosso trabalho, não só enquanto advogados mais velhos e mais experientes, mas também por já termos passado pelo estágio, é perceber quem são e como são as pessoas que estão por detrás dos seus CV’s. O que queremos é potenciar as boas características de cada um, tornando-os ativos valiosos a longo prazo para o escritório, evitando julgamentos precipitados a partir das primeiras impressões. Na PLMJ a primeira impressão não passa disso mesmo. uma primeira impressão. O estágio não é uma corrida de 100 metros, mas uma prova de longo curso. E, como em qualquer viagem, importa tanto o percurso como o destino.

