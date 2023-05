Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O mundo continua à espera de sianis da contraofensiva ucraniana. A operação, da qual já se fala há meses, continua por acontecer, e esta quinta-feira o Presidente ucraniano veio dar sinais de que ainda pode demorar. Volodymyr Zelensky disse que o país precisa de “mais tempo” para preparar uma contraofensiva. Não porque Kiev não esteja preparada, como fez questão de clarificar – “Com isso [o que temos] podemos avançar e ter sucesso”, disse numa entrevista – mas porque, ao fazê-lo agora, “perderíamos muitas pessoas. Acho que é inaceitável”.

Quem não pareceu acreditar nas palavras do Presidente ucraniano foi o líder do grupo Wagner. Em resposta à entrevista de Zelensky, Yevgeny Prigozhin afirmou que a contraofensiva não só está iminente, como até já começou. Acusando Zelensky de ser “enganador”, Prigozhin deu conta de que as unidades ucranianas já começaram um contra-ataque e que estão a aproximar-se de Bakhmut pelos flancos.

Veja aqui um resumo dos outros eventos importantes de mais um dia de guerra na Ucrânia:

O que se passou durante a tarde?

Volodymyr Zelensky encontrou-se com Celso Amorim, conselheiro da presidência brasileira, em Kiev. Numa nota no Twitter, o Presidente da Ucrânia disse esperar poder receber Lula da Silva em Kiev num futuro próximo;

Um homem russo que costumava dar aulas numa escola foi condenado a uma pena de 5 anos e meio numa colónia penal, depois de criticar online o “fascismo” de Putin na Ucrânia, comparando-o a Hitler.

O que se passou durante a manhã?