Depois da rápida passagem pelo Governo, Alexandra Reis voltou a trabalhar, agora na área das compras do Grupo Barraqueiro. A administradora da TAP volta assim a cruzar-se com o ex-acionista da companhia aérea Humberto Pedrosa, que é hoje em dia o líder do grupo.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal Nascer do Sol, que escreve que foi mesmo Pedrosa quem convidou Alexandra Reis para “colaborar” na área das compras.

Pedrosa já tinha, de resto, tecido elogios públicos à antiga secretária de Estado do Tesouro, que esteve no cargo apenas 25 dias após rebentar a polémica sobre a indemnização que recebeu quando saiu da TAP. Esta semana, no Parlamento, o antigo acionista da TAP contou que foi o seu filho, David Pedrosa, quem fez na altura a “seleção” que ditou o convite a Reis.

No entanto, Humberto Pedrosa ficou satisfeito com a escolha e considera agora que Reis é “uma grande profissional” e que “desempenhou com grande sucesso o papel de centralizar as compras, coisa que não era fácil na TAP”. Para o antigo acionista, a polémica à volta de Reis poderia ter sido evitada se tivesse passado simplesmente do cargo de administradora para o seu lugar de origem — de diretora –, em vez de se ter avançado para a demissão.

Pedrosa dizia no Parlamento que as qualidades profissionais de Reis explicam que tenha sido convidada, depois da passagem pela TAP, para a NAV e depois para o Governo. Agora decidiu mesmo fazer-lhe novo convite, desta vez para o Grupo Barraqueiro.

Entretanto, Reis ainda terá de devolver a indemnização que recebeu, sendo que apesar de a polémica ter rebentado em dezembro isso ainda não aconteceu porque o valor exato não está calculado. A TAP já disse que espera “instruções” das Finanças para o fazer, mas a Direção-Geral do Tesouro e Finanças veio na semana passada garantir que esses cálculos cabem à própria TAP.