A Roma não tem propriamente o currículo mais vasto em termos nacionais e europeus. Aliás, entre os três scudettos conquistados, o último data já de 2001, numa equipa recheada de estrelas como Batistuta, Totti, Cafu, Abel Balbo, Aldair, Montella, Delvechio, Tommasi e Emerson. No entanto, a chegada de José Mourinho à capital italiana não só juntou mais um troféu à lista de vitórias com a Liga Conferência como teve o condão de despertar uma massa adepta de quando em vez adormecida mas que acordou de uma maneira que causa impacto a tudo e todos. A chegada da equipa ao estádio para a primeira mão das meias-finais da Liga Europa com o Bayer Leverkusen mostrou isso, o ambiente no Olímpico confirmou-o, o português sentiu-o.

“O crédito da vitória vai todo para os miúdos. Eles têm essa mentalidade, vontade, empatia, sentido de responsabilidade de fazer de tudo para deixar os adeptos felizes. Tivemos grandes momentos como hoje [quinta-feira] a partir de Trigoria [centro de treinos da Roma] para o estádio, com gente na rua, até para alguém como eu isto faz bem. Os miúdos responderam bem, não foi fácil, até porque foi mentalmente difícil. Foi difícil manter o foco durante os 90 minutos e jogar para vencer. Emocionalmente foi muito difícil, mas os rapazes conseguiram vencer esta primeira parte”, comentou José Mourinho após a vitória por 1-0.

“Dybala e Wijnaldum? É difícil para mim, é difícil para todos, o medo de se lesionarem e ao mesmo tempo a necessidade de tê-los como opção, mas graças a Deus acho que não há problemas depois desta noite. Vamos ver se na próxima quinta-feira podem ter mais minutos. Bove? É um rapaz com uma educação extrema, com formação intelectual e académica, um profissional que parece ter 30 anos e cresce humildemente. No ano passado só entrou a cinco minutos do fim, este ano ele cresceu e eu fiz o meu trabalho que é ajudar o jogador a crescer”, referiu ainda o técnico português à Sky Italia, antes de falar com reencontro com mais um ex-jogador agora treinador, Xabi Alonso, por sinal aquele que nunca duvidou que chegaria a este patamar.

Roma fans name Jose Mourinho as the new Roma Emperor ???????? pic.twitter.com/wxTOVdxdHR — FansArena (@FansArena4) May 11, 2023

“É uma sensação muito boa. Ter jogado contra o Stankovic, contra o Xabi Alonso, contra o Thiago Motta. Eram rapazes que eram meus jogadores e que agora são treinadores. Via os filhos deles que tinham uns dois ou três anos e agora têm 15. E eu penso assim ’15? Já?’. Mas é mesmo assim…”, disse já na zona mista, após ter deixado elogios ao antigo médio espanhol na antecâmara da partida. “Não nos vemos há muito tempo mas sempre tivemos um relacionamento fantástico, muito além daquela tradicional conexão entre treinador e jogador. O Xabi [Alonso] foi treinado entre outros por Rafa Benítez, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e por mim, é normal que se inspire mais num ou outro”, tinha destacado em conferência.

José Mourinho predicted 4 years ago that, out of his former players, Xabi Alonso would become a good manager. Now, Xabi Alonso did become a manager and has taken Leverkusen to the Europa League semifinals, where he will face José Mourinho's Roma.pic.twitter.com/5WmNRwhYPO — IM???????? (@Iconic_Mourinho) May 10, 2023

Nothing but respect between Jose Mourinho and Xabi Alonso ahead of their first matchup as opposing managers ❤️ pic.twitter.com/RU0aU6psk3 — ESPN FC (@ESPNFC) May 11, 2023

“Aprendi com José Mourinho a ser um líder e a convencer uma equipa. Depois do reencontro, vou manter-me focado no que se passa dentro do campo. Precisamos do nosso melhor desempenho, um jogo quase perfeito. Estou muito ansioso pelo jogo e pela atmosfera”, referira Xabi Alonso. “Já não nos víamos há algum tempo. Foi meu treinador e agora que também tenho esse papel foi diferente. Tenho uma grande relação com ele e foi fantástico o reencontro, estivemos a falar antes o jogo”, disse depois da partida que deixou tudo em aberto para a Bayer Arena mas com os transalpinos a terem uma vantagem mínima.

Xabi Alonso: "With Mourinho there were phases of the game when we were not dominant, but we were in control. There was a feeling that every corner against us was a chance for us."pic.twitter.com/3MPpSwTxce — IM???????? (@Iconic_Mourinho) May 11, 2023

E se a empatia entre os adeptos da Roma e José Mourinho é evidente, como se voltou a perceber esta quinta-feira antes do apito inicial e se tinha sentido também nos minutos finais da vitória frente ao Feyenoord, Xabi Alonso não parece ficar atrás: no final da partida, e apesar da derrota, o técnico espanhol fez questão de se deslocar à bancada onde estavam os cerca de 3.000 adeptos dos germânicos para agradecer o apoio e cumprimentar alguns que estavam na primeira fila como que a dar o mote para a reviravolta na Alemanha.