O Governo escolheu Bernardo Santos e Sousa e Ana Elisa Santos para os cargos de, respetivamente, vice-presidente e vogal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho.

“Na sequência do processo concursal, concluído pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), para os cargos de vice-presidente e vogal do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), o Governo submeteu ontem [quinta-feira] aos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social os nomes de Bernardo Santos e Sousa e de Ana Elisa Santos, para respetivamente assumirem os cargos de vice-presidente e de vogal do Conselho Diretivo”, avança o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O cargo de vice-presidente do IEFP ficou vago em abril de 2022 com a saída de António Leite para o Governo, como secretário de Estado da Educação, e estava a ser exercido desde o início deste ano por Júlia Tomaz, em regime de substituição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o curriculum disponibilizado pela tutela, o novo vice-presidente do IEFP, Bernardo Santos e Sousa, era desde 2022 diretor executivo da Estrutura de Missão Portugal Digital, tendo, entre 2020 e 2022, sido coordenador do Pilar da Capacitação e Inclusão Digital das Pessoas naquele mesmo organismo.

Licenciado em economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (FEUNL), coordenou, entre 2017 e 2020, a Estrutura de Missão para a Igualdade de Género, tendo em 2016 sido assessor do vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e, um ano antes, vogal do Conselho Diretivo do IEFP.

Por sua vez, Ana Elisa Santos era já, desde setembro de 2022, em regime de substituição, vogal do IEFP, cargo em que agora se mantém.

Licenciada em gestão de empresas, pela Universidade Internacional de Lisboa, foi diretora do Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça (CPJ), de março de 2018 a setembro de 2022, e diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Lisboa da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP entre fevereiro de 2016 e março de 2018.

O presidente do IEFP é atualmente Domingos Ferreira Lopes, sendo o outro cargo de vogal do Conselho Diretivo ocupado por Paulo Langrouva.