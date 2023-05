Paula Gonu, influencer espanhola com dois milhões de seguidores no Instagram — e conhecida, sobretudo, pelas publicações na rede social Twitch —, confessou que comeu o parte do seu menisco, depois de ter sido submetida a uma cirurgia, na sequência de uma fratura nesta estrutura do joelho.

“Tinha uma boa relação com o médico e disse-lhe que queria estar acordada, queria estar a olhar para o ecrã a partir de onde se consegue ver o que se está a passar e comentar a operação”, explicou no podcast Club 113, apresentado por Nil Ojeda e Goorgo y Welyb. Sedada da cintura para baixo, Paula Gonu observou o procedimento e, em cada etapa, o especialista ia explicando tudo o que estava a acontecer.

A criadora de conteúdo digital teve a oportunidade de ficar com a parte retirada do, conservada num frasco com urina e álcool.

“Umas semanas depois, mais ou menos, a conversar com o meu namorado da altura, brinquei e disse: ‘Quero comê-lo, é meu’”. Queria devolver a estrutura ao corpo. E assim foi: “Fiz uma bolonhesa e pu-lo [lá]”:

“É meu e estava limpo”, defendeu-se, a rir, depois da reação chocada dos apresentadores. “Tenho a certeza que já comeram coisas piores”.