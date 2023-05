O treinador João Pedro Sousa recusou esta sexta-feira a ideia de que o facto de o Famalicão ter chegado longe na Taça de Portugal em futebol poderá fazer “pagar uma fatura elevada” no campeonato.

João Pedro Sousa lamentou, no entanto, o facto de a equipa famalicense ter sido eliminada da taça numa fase tão avançada e frisou que, se pudesse escolher, trocava um lugar nas competições europeias por uma presença na final da prova rainha.

“Não podemos considerar que disputar uma vaga na final da Taça até ao último segundo traga uma fatura a pagar de um ou dois jogos. A nossa intenção foi sempre chegar às decisões, agora vamos ver se temos a capacidade de reagir e dar respostas. Levar duas pancadas como as que levámos em quatro dias é difícil. Temos um grupo ambicioso, os jogadores foram para dentro de campo a dizer que iam à final e que iam lutar pela melhor classificação possível”, referiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Vizela, da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O treinador da equipa de Famalicão revelou-se orgulhoso do que os jogadores fizeram em campo no último jogo: “Não há tempo para o grupo partilhar emoções e percebermos o que podíamos melhorar, mas, se calhar, nem havia nada a melhorar. Foi nada mais do que futebol”.

“No último jogo tivemos uma quebra física e anímica. Olhando para os jogadores, para a forma como o clube quer crescer e para a cidade, se tivermos de pagar uma fatura, prefiro que seja assim e fazia as coisas da mesma forma. No último segundo a cidade inteira acreditou que podíamos chegar à final da Taça. Trocava uma presença nas competições europeias por uma na final da Taça”, sublinhou ainda.

Sobre o Vizela, João Pedro Sousa está consciente das dificuldades e desvalorizou os maus resultados que a equipa tem apresentado nos últimos jogos.

“Sabemos da capacidade do adversário. E, olhando um bocadinho para nós, estaríamos a pensar que dificilmente ganharíamos o jogo, porque também vimos de resultados negativos. Sabemos da nossa capacidade, da nossa qualidade e é isso que vamos tentar impor no jogo. Do outro lado, vamos encontrar uma equipa muito forte, muito bem orientada, num campo difícil e que nos vai colocar muitos problemas”, frisou.

O jogador Ivo Rodrigues perspectivou um jogo difícil e destacou a equipa do Vizela, conjunto que considera ter “jogadores de qualidade e experientes”.

“Os últimos resultados surpreenderam-me. No entanto, sei como é jogar lá e sei que os jogadores querem terminar a época da melhor maneira. Vêm de três derrotas e querem provar que estão cá para ganhar, vai-nos calhar a nós a fava de ir lá e levar com um jogo difícil. Ainda para mais este jogo não deixa de ser um dérbi”, explicou.

Em relação aos últimos resultados do Famalicão, Ivo Rodrigues assegurou que a equipa está preparada para reagir e lutar por um lugar melhor.

“Nas últimas duas semanas tínhamos dois objetivos muito importantes e o jogo do FC Porto abalou a equipa. Queríamos muito estar na final e perder da forma como perdemos não é fácil. Frente ao Chaves não tivemos energia para segurar a vantagem e isso complicou-nos a vida. No entanto, continuamos a ter três jogos pela frente e uma ida à Europa que podemos alcançar. Enquanto for possível chegarmos a um lugar melhor vamos lutar por isso”, referiu o médio.

O Famalicão, oitavo classificado, com 42 pontos, desloca-se este domingo, às 15h30, a casa do Vizela, em 11.º, com 39, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será dirigida por António Nobre, de Leiria.