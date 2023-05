Luís Marques Mendes deverá substituir Paulo Portas como presidente da mesa da assembleia geral da Vista Alegre, de acordo com o comunicado da Visabeira, principal accionista, enviado à Comissão de Mercado de Valores Imobiliários esta sexta-feira, 12 de maio.

A proposta deverá ser votada a 5 de junho, data da próxima assembleia-geral da Visabeira. No comunicado, referente ao ponto seis da ordem dos trabalhos, a acionista detalha que “é necessário proceder à eleição/reeleição, consoante os casos, dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações para exercerem funções durante o ano de 2023.”

Assim, Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD e comentador da SIC, surge na proposta como substituto de Paulo Portas, na liderança da mesa assembleia geral desde 2020. É ainda proposta a recondução de Marta Santos Temudo como secretária.

Paulo Pires, Nuno Barra e Teodorico Pais são sugeridos para vice-presidência do conselho de administração, enquanto Nuno Miguel Marques é reconduzido ao cargo de presidente do conselho de administração. Luís Poiares Maduro, Celine Abecassis Moedas, mulher de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, mantêm-se como vogais.