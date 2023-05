O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, assumiu esta sexta-feira que uma das funções presidenciais é “amainar os espíritos”, mas afirmou nada mais ter a dizer aos portugueses sobre a alegada falta de sintonia com o Governo.

“O que tinha a afirmar aos portugueses está afirmado (…) Não encontro mais matéria para me pronunciar neste momento”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à margem da cerimónia do 100.º aniversário da Nestlé Portugal, que se assinalou em Estarreja, no distrito de Aveiro.

Antes, no seu discurso, o Presidente da República fez uma observação sobre o facto de o vento ter diminuído de intensidade enquanto discursava perante a administração da empresa e os convidados, adiantando que uma das suas funções presidenciais é a de “amainar os espíritos”.

“Vejam como o vento amainou. É uma das funções presidenciais, é amainar os espíritos”, disse o chefe de Estado, arrebatando uma gargalhada generalizada.

Durante a sessão, Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a Ordem do Mérito Empresarial, na Classe de Mérito Industrial, a Alfredo Silva, um diretor da Nestlé com 44 anos de casa, “uma maneira de agradecer a todos os trabalhadores da empresa ao longo de 100 anos”.

Alfredo Silva começou a trabalhar na Nestlé como operador de linha na fábrica nos Açores, passou a supervisor, foi chefe de fabricação, passou para os recursos humanos e, atualmente, é diretor para a Europa.

“Este homem simboliza o que temos de muito bom em Portugal. A partir da base, ir subindo a pulso, ter conhecido tudo e terminar reconhecido na Europa”, assinalou o Presidente da República.

Na mesma ocasião, Paul Bulcke, presidente do Grupo Nestlé reafirmou o compromisso da empresa em continuar a investir nas atividades no país, enquanto a Diretora-Geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz, destacou o facto de esta ser uma empresa com “uma sólida base industrial, com forte pendor exportador”.

Segundo dados da empresa, a Nestlé Portugal emprega atualmente mais de 2500 colaboradores, tendo atingido um volume de negócios de 677 milhões de euros em 2022, incluindo 125 milhões de euros em exportações, e investido 73 milhões de euros nas suas operações.

A Nestlé conta atualmente com duas fábricas, uma no Porto e outra em Avanca (Estarreja), onde também se situa o centro de distribuição. Esta segunda unidade teve em 2022 um volume de produção de mais de 40 mil toneladas, tendo exportado 65% da produção para mais do que 30 países em três continentes.