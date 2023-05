O PS recusa as acusações de que quer despachar a comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP e de que está a obstaculizar o apuramento dos factos, por ter votado contra alguns pedidos de documentação (do PSD).

Em declarações ao programa Cheque-in da Rádio Observador, o coordenador dos socialistas na comissão de inquérito, Bruno Aragão, sublinha que o partido viabilizou a ida do ministro das Infraestruturas, da sua chefe de gabinete e do ex-adjunto que recusou entregar o computador logo depois de ser demitido — as audições estão agendadas para a próxima semana. “Se houvesse essa vontade de não esclarecer, o PS podia ter exercido essa maioria e votado contra. Isso não aconteceu de maneira nenhuma”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.