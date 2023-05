O parlamento aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pela Comissão de Agricultura pela morte do antigo secretário de Estado do Desenvolvimento Rural Vitor Barros, no passado domingo, aos 72 anos.

Nascido em 1950, Vítor Manuel Coelho Barros foi engenheiro agrónomo de carreira e investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).

Foi secretário de Estado do Desenvolvimento Rural nos XIII e XIV Governos Constitucionais, liderados pelo socialista António Guterres, tendo tido a responsabilidade pela proposta de criação das equipas de Sapadores Florestais.

O voto realça ainda o seu interesse pela temática da Dieta Mediterrânica, “tendo tido um papel decisivo na candidatura Portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade/UNESCO”.

“Presidiu à Companhia das Lezírias e à Fundação Alter Real, bem como à Assembleia Geral da ANIMAR — Rede de Sinergias de Desenvolvimento Local, entre outras afiliações e funções desempenhadas ao longo de uma intensa vida pública. Era o Presidente em exercício da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul”, refere ainda o texto, manifestando as condolências à família e amigos.