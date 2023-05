O português Pedro Figueiredo passou esta sexta-feira o cut do Soudal Open em golfe, prova do DP World Tour, que decorre em Antuérpia, Bélgica, enquanto Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia foram eliminados.

Depois de na quinta-feira os três jogadores lusos terem efetuado uma boa volta, que os deixou empatados no grupo dos 31 primeiros, esta sexta-feira apenas Pedro Figueiredo manteve a boa prestação, embora tenha realizado mais uma pancada do que na véspera, ao concluir em 70 pancadas (uma acima do Par do campo).

Figueiredo efetuou uma volta bastante regular, ao terminar com três birdies (uma abaixo) e dois bogeys (uma acima).

Menos feliz esteve Ricardo Santos, que esta sexta-feira cumpriu a volta em 73 pancadas (duas acima), com apenas um birdie e três bogeys, resultado que o deixou fora do cut, no grupo dos 85 primeiros.

Também Ricardo Melo Gouveia teve um dia para esquecer, tendo efetuado 75 pancadas (quatro acima), igualmente com apenas um birdie e cinco bogeys, acabando empatado no grupo dos 107.

O sueco Simon Forsström manteve a liderança do torneio, agora com 131 pancadas (11 abaixo), mantendo uma de vantagem para o segundo, o coreano Jeong weon Ko.