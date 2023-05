O treinador do Santa Clara avisou esta sexta-feira que a equipa está “viva”, apelando aos jogadores para “acreditarem que é possível” conseguir a manutenção na I Liga de futebol, apesar das dificuldades do jogo frente ao Sporting de Braga.

“Faltam três jogos para o fim e nestes três jogos temos de estar ao nosso melhor nível, à semelhança do que temos vindo a fazer. Temos de acreditar que é possível”, declarou Danildo Accioly.

O técnico falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao terreno do Sporting de Braga, a contar para a 32.ª jornada.

Questionado sobre a próxima época, Accioly afirmou que o “foco” tem de ser o “presente”.

“O nosso foco tem de ser a 100% no presente. De nada vale olhar para o futuro quando as coisas não estão definidas. Temos de nos focar na nossa semana de trabalho, no nosso presente, em preparar bem a equipa para o próximo jogo e transmitir confiança aos jogadores. Estamos vivos. Apesar de todas as dificuldades, estamos vivos”, salientou.

O treinador admitiu que não é fácil ocupar o último lugar da classificação e alertou para a qualidade do Sporting de Braga, uma “equipa muito bem orientada” e com “bons jogadores”

“Estar em último lugar não é nada fácil, seja em que circunstâncias e em que modalidade for. Agora o nosso último jogo com o Gil Vicente e esta última vitória trouxe um refresco à nossa equipa. Mostrou que somos capazes e que é possível chegar ao tão desejado lugar de play-off”, assinalou.

Na última jornada, os açorianos venceram o Gil Vicente por 3-2 e interromperam uma série de 17 jogos sem triunfos.

Accioly, que integra o comando técnico do Santa Clara desde 2019/20, reconheceu ainda que não esperava ver o Santa Clara na atual situação.

“Sinceramente, não [esperava] Porque reconhecemos valor naquilo que temos em casa, no nosso plantel e no nosso grupo. As circunstâncias levaram a isso e temos de encarar como verdadeiros profissionais, acreditando que se estivermos focados, unidos e comprometidos é possível”, destacou.

O Santa Clara, 18.º e último classificado com 19 pontos, vai defrontar o Sporting de Braga, terceiro com 71, no domingo, às 18h00, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.