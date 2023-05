O vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros (OE), Luís Filipe Barreira, anunciou esta quinta-feira a sua candidatura a bastonário nas eleições de novembro, comprometendo-se a apresentar uma equipa que “concilia a experiência com ideias novas”.

“Neste Dia Internacional do Enfermeiro, assumo que avanço com uma candidatura a bastonário nas próximas eleições da OE”, afirmou Luís Filipe Barreira, num comunicado enviado à agência Lusa.

A atual bastonária, Ana Rita Pedroso Cavaco, tomou posse, pela primeira vez, em 30 de janeiro de 2016, sendo reeleita em 2019.

De acordo com o Estatutos da OE, criada em 1998, os titulares e membros dos órgãos da ordem são eleitos para mandatos com a duração de quatro anos e não podem assumir mais de dois mandatos consecutivos.

Segundo o vice-presidente, que afirmou que tem vindo a ouvir os enfermeiros de todo o país “há algum tempo”, a OE vive agora um “fim de ciclo”, mas o trabalho que foi feito ao longo dos últimos sete anos “não pode ser desperdiçado”

“No que depender de mim, o trabalho que foi feito ao longo dos últimos sete anos não será deitado no lixo”, assegurou Luís Filipe Barreira, ao salientar que avança nesta candidatura com “uma grande equipa que concilia a experiência com ideias novas” e que será apresentada nos próximos meses, assim como o seu projeto.

“Depois de colocarmos a Enfermagem no mapa, de lhe darmos voz e de devolvermos a Ordem aos Enfermeiros, chegou o tempo de dar um salto em frente e avançar para novos rumos”, defendeu.