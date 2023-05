Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Na sua habitual mensagem diária, Volodymyr Zelensky anunciou ter assinado esta quinta-feira um novo decreto com vista a reformar vários setores estratégicos da polícia ucraniana. O plano a cinco anos visa aproximar a Ucrânia dos padrões estabelecidos para a adesão à União Europeia (UE).

“De forma simples, temos de desenhar um sistema que garanta a justiça, a lei e a ordem para o nosso país, e que também vá de encontro ao nosso objetivo de uma rápida adesão da Ucrânia à União Europeia”, explicou o Presidente ucraniano, que se referiu à necessidade de estabelecer um “novo contrato social” para garantir a defesa do Estado.

A prioridade, disse, era garantir que os cidadãos se sintam “a salvo e seguros, que as pessoas sintam que se faz justiça, e que esta seja garantida ao nível institucional pelo trabalho diário daqueles que as pessoas veem como representantes do Estado”.

O problema da corrupção tem sido um dos maiores pontos de interrogação à entrada de Kiev na UE e um ponto cuja necessidade de resolução Zelensky tem vindo a frisar ao longo do último ano.

“A Ucrânia devia tornar-se, e já se está a tornar, num lugar de força para a Europa e para o mundo livre”, considerou o chefe de Estado ucraniano. “Esta é a resposta à questão de que tipo de Ucrânia estamos a construir para depois da guerra: um Estado que respeita o seu povo e é respeitado pelo mundo”.

Num dia que também ficou marcado pela receção de Zelensky ao conselheiro especial do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Celso Amorim, o presidente ucraniano mencionou a possibilidade de uma futura cimeira entre a Ucrânia e os países da América Latina, e voltou a instar Lula da Silva a visitar o país. “Reiterei o meu convite ao Presidente do Brasil para visitar o nosso país e ver com os próprios olhos o heroísmo dos ucranianos, e o nosso comprometimento com a paz”, afirmou. O convite, já repetido várias vezes, não foi até ao momento aceite por Lula da Silva.