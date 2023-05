“Ai Coração”… é a música que Mimicat levou à final da Eurovisão, mas também podia ser o suspiro do Sporting após a vitória frente ao Marítimo (2-1). Coates marcou, a acabar, o golo da reviravolta. Paulinho terminou como guarda-redes. Adán foi expulso. O Marítimo chegou ao empate, mas foi anulado. Tudo em sete minutos de compensação que acabaram por se prolongar até ao cronómetro ultrapassar os 100 minutos de futebol dos quais só se aproveitaram os últimos.

O Sporting fez o que quis com a sua temporada e não lhe soube dar carinho. Os descuidos com a relação foram vários. Na hora da despedida de uma época para esquecer, os homens de verde e branco tentam salvar o que podem. É aí que entra a teoria dos abraços. As três vitórias consecutivas que os leões traziam como registo a defender diante do Marítimo na Primeira Liga, em Alvalade, tinham o sabor de um abraço com palmadinha nas costas. Que é muito diferente do abraço sem palmadinha nas costas. O primeiro é frio, distante e condescendente. O segundo é possivelmente uma manobra diplomática subvalorizada.

Nessa ilusão de que as pazes com o mau desempenho estão feitas, Rúben Amorim tem assumido que quer ver a equipa do Sporting a preparar o próximo ano, aproveitando o que falta jogar deste. Só que na voz dos adeptos, quando cantam “O Mundo Sabe Que”, nos versos “Farei o meu melhor, // Para te ver sempre na frente” a convicção já não é a mesma. Aliás, em caso de derrota, cenário que se chegou a colocar, e vitória do Sp. Braga, o prazo de validade das esperanças dos leões irem à Liga dos Campeões acabava na jornada 32. Por isso, a sequência de vitórias trazia água no bico, ou melhor, nos bigodes do leão. Está visto que não se pode confiar muito no Sporting Clube da Inconsistência.

Ficha de Jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Marítimo, 2-1 32.ª jornada da Primeira Liga Estádio de Alvalade, em Lisboa Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa) Sporting: Adán, Bellerín (Nuno Santos, 45′), Diomande (Esgaio, 64′), Coates, Matheus Reis (Gonçalo Inácio, 45′), Arthur (Morita, 46′), Ugarte, Pedro Gonçalves, Edwards, Trincão (Fatawu, 57′) e Paulinho Suplentes não utilizados: Franco Israel, Luís Neto, Rochinha e Dário Essugo Treinador: Rúben Amorim Marítimo: Marcelo Carné, Paulinho, Zainadine, Moises Mosquera, René Santos (Matheus Costa, 77′), Vítor Costa (Fábio China, 90+3′), João Afonso, Diogo Mendes (Val Soares, 77′), Félix Correia, Diogo Mendes, Xadas (Winck, 90+3′) e Vidigal (Riascos, 88′) Suplentes não utilizados: Makaridze, Pablo Moreno, Chuchu Ramírez e Edgar Costa Treinador: José Gomes Golos: Vítor Costa (10′), Matheus Costa (na própria baliza, 85′) e Coates (90+3′) Ação disciplinar: cartões amarelos a Vidigal (40′), Marcelo Carné (72′), Féliz Correia (90′), Riascos, Fatawu, Pedro Gonçalves, Adán (90+4′), João Afonso (90+11′) e Zainadine (90+11′); cartão vermelho a Adán (90+7′)

No que há reabilitação de jogadores diz respeito, não foi uma má semana esta que se seguiu ao triunfo por 4-0 em Paços de Ferreira. Daniel Bragança regressou aos treinos após lesão prolongada e Paulinho parece ter recuperado os índices necessários para que Amorim o lançasse no onze inicial, o que não acontecia desde dia 1 de abril. Apesar de, na próxima jornada, o Sporting receber o Benfica, Rúben Amorim lembrou que os leões tinham uma tarefa a cumprir antes. “Temos de fazer uma boa exibição, e, acima de tudo, respeitar o campeonato. Há uma luta entre o Paços de Ferreira e o Marítimo, e temos de respeitar. Da mesma forma que fizemos o máximo contra o Paços de Ferreira, para além do orgulho e da obrigação de jogar pelo Sporting, há uma obrigação de tornar a competição mais verdadeira”.

A equipa do Marítimo vem da ilha e está completamente afundada na luta pela manutenção. Os insulares vivem uma carência de pontos tão grande que aceitam qualquer doação. Por isso, mesmo que na primeira parte só tenham feito um remate, os comandados de José Gomes tornaram um erro de abordagem de Coates no seu ganha-pão. O central uruguaio tentou antecipar-se a Félix Correia, mas não conseguiu ficar com a bola. Seguiu-se um desmoronamento total da defesa que o avançado do Marítimo conseguiu aproveitar para assistir o lateral Vítor Costa (10′), subido no terreno, e este fazer o golo.

O técnico José Gomes tinha pedido: “Temos de ir à procura de pontos em Alvalade”. Amorim não estava contente com o futebol-frete que o Sporting praticava. Ao intervalo, o técnico leonino deu três estimulantes à equipa, Nuno Santos, Morita e Gonçalo Inácio. No entanto, foi um dos que esteve em campo desde início que, com o atraso de 66 minutos, conseguiu criar a primeira grande oportunidade de golo. Ugarte, de pé esquerdo tentou um remate em jeito ao ângulo da baliza, mas saiu por cima.

A entrada de Fatawu coincidiu com um pouco mais de acutilância no ataque leonino. Não que o extremo tenha tido tanta influência assim. Foi o sentido de urgência que fez o Sporting ter uma abordagem mais agressiva ao final do encontro. O Marítimo ia gerindo como podia a vantagem. Na impossibilidade de controlarem o jogo em posse, diminuíam o ritmo sempre que a bola saía do campo. René Santos, queixando-se de lesão, obrigou o jogo a abrandar várias vezes. O defesa acabou por ser substituído por Matheus Costa (85′) que fez o autogolo que deu o empate ao Sporting.

O árbitro da partida, Tiago Martins, compensou o tempo perdido. O encontro terminou tão bem que os sete minutos de compensação foram bastante prolongados. Isto porque o Coates (90+3′) de sempre salvou o Sporting mesmo a terminar. No entanto, o acontecimento espoletou um conjunto de outros eventos. Desde logo, a tentativa do Marítimo resgatar pontos. Riascos ainda colocou a bola dentro da baliza. Inicialmente, o lance foi validado, mesmo perante os protestos de Adán que lhe valeram a expulsão, só que as imagens mostraram uma falta sobre Nuno Santos no decurso do lance. Sem substituições, o Sporting teve que improvisar e Paulinho acabou a calçar as luvas e a ocupar a baliza. Ainda tocou na bola com as mãos, e atirou-se ao chão e, tal como o Sporting ia fazendo, deixou cair tudo por terra.