O treinador Filipe Martins afirmou este sábado que espera iguais dificuldades na visita ao FC Porto, independentemente do resultado que o Benfica fará na 32.ª jornada da I Liga de futebol, sem que afete o adversário.

“Qualquer que seja o resultado que o Benfica possa fazer hoje, também conhecendo a cultura do FC Porto e as ideias do seu treinador, acho que não vai afetar minimamente. Naquela casa só se pensa em ganhar e sabem perfeitamente que apenas e só a vitória, em qualquer um dos casos, pode alimentar o sonho de ser campeão nacional. Teremos seguramente as mesmas dificuldades e vamos tentar fazer das nossas forças suficientes para trazermos um resultado positivo”, realçou o técnico, em conferência de imprensa.

O duelo pode revestir-se de especial importância na luta pelo título, pois um triunfo do Casa Pia no Dragão, aliado a uma vitória do Benfica na visita ao Portimonense, atribuirá já a conquista do troféu às ‘águias’, mas Filipe Martins rejeita tensão acrescida no rival.

“Num clube com a dimensão do FC Porto, a pressão está inerente todos os dias. Nesses clubes só há um resultado, que é ganhar, seja com o Casa Pia ou o Inter Milão. Têm de estar preparados psicologicamente para lidar com a pressão. Não espero facilidades, nem momentos de tensão acrescida por parte do FC Porto”, frisou o técnico casapiano.

Desta forma, os ‘gansos’ esperam “uma equipa forte, organizada e quer ganhar o jogo perante os seus adeptos”, resultando num jogo “muito complicado”, no qual o Casa Pia terá de ter capacidade para, como na primeira volta, “parar o favoritismo” do FC Porto.

“Para trazermos algo deste jogo, temos de ser muito rigorosos, termos capacidade para defender bem e ter bola. Acima de tudo, o segredo está por aí. Se formos pensar só em defender e esperar que o FC Porto não marque, muito provavelmente iríamos perder o jogo. Não vamos ter momentos com bola na quantidade que queremos, mas tentamos que esses momentos sejam de qualidade”, apontou o treinador, com 44 anos de idade.

Os ‘gansos’, com o objetivo da manutenção já assegurado e a passar por uma reta final tranquila, têm procurado preparar já a próxima época, com esta segunda volta a servir como uma espécie de “pré-época” e a dar oportunidades a jogadores menos utilizados.

“Há um crescimento, que não tem sido materializado em resultados. Vamos ao Dragão com o sentimento de um objetivo há muito tempo cumprido. Quer seja uma fase boa ou má, há uma coisa que temos: tranquilidade. Estamos completamente com o nosso objetivo feito e bem cumprido”, expressou o ‘timoneiro’ do nono classificado da I Liga.

O Casa Pia, com 40 pontos, visita o FC Porto, segundo colocado, com 76, no domingo, a partir das 20:30, em encontro da 32.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio do Dragão, no Porto, que terá a arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.